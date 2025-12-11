Bỉ bỏ ngỏ dùng biện pháp pháp lý nếu EU tịch thu tài sản của Nga

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever (Ảnh: Reuters).

Thủ tướng Bart De Wever bỏ ngỏ phương án pháp lý với EU nếu khối này gây rủi ro cho nước ông bằng cách dùng tài sản đóng băng của Nga để cấp ngân sách cho Ukraine.

Ông De Wever ngày 10/12 cho rằng, đề xuất của EU về việc dùng tài sản chủ quyền của Nga là "chưa đủ khôn ngoan và thiếu đi sự suy xét".

Tuần trước, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đề xuất sử dụng số tiền bị phong tỏa để bảo đảm cho một khoản vay bồi thường dành cho Ukraine. Bà cũng lưu ý rằng quyết định có thể được đưa ra bằng số phiếu biểu quyết đa số của thành viên trong khối, qua đó có thể vượt qua sự phản đối của Bỉ.

Bỉ đối mặt với rủi ro pháp lý và tài chính lớn nhất vì phần lớn số tiền của Nga, 185 tỷ euro (216 tỷ USD), được giữ tại Euroclear, trung tâm thanh toán bù trừ đặt tại Bỉ.

“Thực sự có những giải pháp tốt hơn là đi lấy tiền của Ngân hàng trung ương Nga… Tôi thấy điều đó rất thiếu khôn ngoan và thiếu suy xét. Đó là tiền của một quốc gia mà chúng ta không ở trong tình trạng chiến sự với họ. Nó giống như đi vào một đại sứ quán, lấy toàn bộ đồ đạc rồi đem bán vậy", ông De Wever nói.

Thủ tướng Bỉ nói rằng ông không loại trừ khả năng sẽ tiến hành hành động pháp lý với EU nếu khối này quyết định thúc đẩy một quyết định “trái với tính hợp pháp” và “gây rủi ro lớn” cho Bỉ.

Theo đề xuất của bà von der Leyen, Ukraine sẽ được cung cấp 90 tỷ euro trong hai năm tới. Một trong những điểm then chốt là khoản “vay bồi thường” được bảo đảm bằng tài sản của Nga bị phong tỏa, yêu cầu các tổ chức tài chính đang nắm giữ tài sản này phải chuyển chúng sang một công cụ vay mới.

Nga nhiều lần cảnh báo sẽ đáp trả bất kỳ hành động tịch thu tài sản nào và đã chuẩn bị phản ứng, theo Ngoại trưởng Sergey Lavrov. Ông cáo buộc các đồng minh phương Tây của Kiev đang thiếu ngân sách để tài trợ cho Ukraine trong xung đột và tính đến việc dùng tiền của Nga.

Đây không phải là lần đầu tiên Bỉ công khai phản đối phương án của EU nhằm dùng tài sản của Nga. Ngoại trưởng Bỉ Maxime Prevot từng cảnh báo rằng động thái này có thể gây ra “những hậu quả tiềm tàng mang tính thảm họa” cho nước này.

Phát biểu với báo giới, ông Prevot nhắc lại rằng Bỉ coi cơ chế vay bồi thường này là “phương án tệ nhất trong tất cả” để hỗ trợ Kiev và cho rằng Ủy ban châu Âu đang “giảm nhẹ” các quan ngại của Bỉ.

Ông Prevot nhấn mạnh: “Cơ chế vay bồi thường kéo theo các rủi ro kinh tế, tài chính và pháp lý nghiêm trọng. Không thể chấp nhận việc sử dụng số tiền đó rồi bỏ mặc chúng tôi tự đối mặt với rủi ro".

Bỉ không phải nước duy nhất phản đối cơ chế cho vay này. Truyền thông Mỹ đưa tin Ngân hàng Trung ương châu Âu từ chối ủng hộ, trong khi Mỹ dường như phát tín hiệu rằng họ muốn EU trả lại tài sản Nga bị phong tỏa khi Moscow đạt được thỏa thuận hòa bình với Ukraine.