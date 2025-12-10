Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụ

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định kiện toàn Ban An toàn giao thông TPHCM. Theo quyết định, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được làm Trưởng Ban An toàn giao thông thành phố.

Phó trưởng Ban thường trực Ban An toàn giao thông TPHCM là Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường. Các phó trưởng ban là Phó Giám đốc Sở Xây dựng Võ Khánh Hưng, Phó Giám đốc Công an TPHCM Nguyễn Đình Dương.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được (Ảnh: Q.Huy).

Ủy viên thường trực và các ủy viên Ban An toàn giao thông TPHCM là lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan lực lượng vũ trang và các đoàn thể của TPHCM.

Sở Xây dựng là cơ quan thường trực của Ban An toàn giao thông TPHCM, chịu trách nhiệm điều phối, sử dụng con dấu riêng và tổ chức triển khai các nhiệm vụ chuyên môn.

Ban An toàn giao thông TPHCM là tổ chức liên ngành, có chức năng giúp Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo việc phối hợp thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc. Cơ quan có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng đề án, chương trình để thực hiện mô hình, giải pháp liên quan đến vấn đề giao thông.

Ban An toàn giao thông TPHCM cũng tổ chức phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông, chịu trách nhiệm tuyên truyền pháp luật giao thông đến người dân. Ban An toàn giao thông TPHCM thực hiện nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an toàn giao thông.

Ngoài ra, Ban An toàn giao thông TPHCM cần báo cáo khẩn cấp bằng các phương thức nhanh nhất cho Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và UBND TPHCM về tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.

Ban còn có nhiệm vụ chỉ đạo việc phối hợp hoạt động giữa các lực lượng chức năng của Công an TPHCM, kiểm tra chuyên ngành giao thông trong hoạt động tuần tra, kiểm soát theo quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.