Mỹ trục vớt 2 máy bay gặp nạn ở Biển Đông

Một trực thăng MH-60R Sea Hawk (Ảnh: Hải quân Mỹ).

Hải quân Mỹ thông báo, một hệ thống không người lái trên một tàu được thuê đã nâng 2 chiếc máy bay, 1 tiêm kích F/A-18 Hornet và 1 trực thăng MH-60, từ độ sâu 122m vào ngày 5/12.

“Những người tham gia đều có chuyên môn quan trọng, bảo đảm chúng tôi có thể đưa các máy bay này trở lại quyền kiểm soát của Mỹ một cách an toàn và thành công”, Trung tá Hải quân Christopher Andersen, sĩ quan phụ trách nhiệm vụ trục vớt, nói trong tuyên bố.

Hai máy bay đã rơi cách nhau 30 phút trong khi đang thực hiện nhiệm vụ thường lệ trên tàu sân bay vào cuối tháng 10.

Mỹ chưa nêu ra nguyên nhân chính thức cho các vụ rơi máy bay nhưng Tổng thống Donald Trump đã gợi ý với báo chí ngay sau sự cố rằng nhiên liệu nhiễm bẩn có thể là nguyên nhân. Tất cả thành viên phi hành đoàn của 2 máy bay đều được giải cứu.

Hải quân cho biết cuộc điều tra về các vụ rơi máy bay vẫn đang được tiếp tục thực hiện.

“Tất cả các bộ phận máy bay được trục vớt đang được vận chuyển đến một cơ sở quân sự được chỉ định của Mỹ trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương để phân tích chi tiết”, Hải quân cho biết.

Nỗ lực trục vớt lần này diễn ra sau một nhiệm vụ tương tự vào năm 2022, khi một chiếc F-35, tiêm kích tiên tiến nhất của Hải quân, rơi xuống Biển Đông khi cố gắng hạ cánh xuống tàu sân bay USS Carl Vinson. Chiếc F-35 cuối cùng đã được kéo lên bởi đội trục vớt của Hải quân.