Người đàn ông gục đầu tử vong trên xe máy ở TPHCM

Trưa 9/12, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong trên xe máy.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: CTV).

Trưa cùng ngày, người đi đường nhìn thấy anh P.V.H. (33 tuổi, ngụ TPHCM) ngồi gục đầu trên xe máy ở vỉa hè đường Phạm Văn Đồng, đoạn gần điểm giao với đường số 9, phường Hiệp Bình (trước đây là TP Thủ Đức).

Họ đến kiểm tra và phát hiện anh H. đã tử vong nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an phường Hiệp Bình đến lấy lời khai nhân chứng, điều tra nguyên nhân.

Người nhà của anh H. cũng được thông báo đến hiện trường cung cấp lời khai phục vụ công tác điều tra. Họ cho biết anh H. có tiền sử bệnh hen suyễn.

Trước đó, khoảng 5h cùng ngày, ông T.V.H. (68 tuổi, ngụ phường Dĩ An) trong lúc đạp xe tập thể dục trên đường Phạm Văn Đồng đã ngã xuống đường tử vong, nghi vấn đột quỵ.