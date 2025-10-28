Lũ trên sông ở Đà Nẵng vẫn dâng cao, người dân lội nước ngang ngực về nhà

Ngày 28/10, thời tiết Đà Nẵng ngớt mưa, nhưng nước sông vẫn đang dâng cao. Nằm ở cuối sông Vu Gia, các khu dân cư tại xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng bị ảnh hưởng nặng và ngập sâu.

Ghi nhận tại các khu dân cư xung quanh quốc lộ 14B, thành phố Đà Nẵng, đều chìm trong biển nước đục ngầu.

Sân vận động Hòa Vang cũng bị nước lũ nhấn chìm.

Trụ sở Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công của UBND xã Hòa Vang chìm trong nước khiến các cán bộ phải leo rào để ra bên ngoài.

Khu dân cư thôn Cẩm Toại Trung, xã Hòa Vang, mênh mông nước lụt, nơi sâu nhất khoảng gần 2m.

Nước lũ dâng cao khiến đường sá và nhiều khu dân cư của xã Hòa Vang bị ngập sâu.

Ban Công tác Mặt trận thôn Cẩm Toại Trung, xã Hòa Vang dùng thuyền ra bên ngoài để tiếp nhận hỗ trợ vào trong thôn.

Đồ đạc trong nhà ở vùng ngập lụt đã được kê cao, tránh hư hỏng.

Tại thôn Cẩm Toại Trung, ghi nhận có 2 trường học đều bị nước tràn vào, cao gần 1m.

Người dân liều lĩnh lội nước ngang ngực để cố gắng về nhà.

Dòng nước chảy mạnh, xô lệch cả tấm cửa lớn.