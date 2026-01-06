3 bước đơn giản giúp giải cứu một căn nhà bừa bộn

Bạn có đang để những tờ hóa đơn, thư từ cũ chất đống trên bàn trà? Ngăn kéo thập cẩm trong bếp đã chật cứng những món đồ không tên? Chiếc tủ quần áo, nơi được ví như "hố đen", cứ nhét vào là mất hút?

Năm nào cũng vậy, dọn dẹp và tinh gọn nhà cửa luôn đứng đầu danh sách việc cần làm trước Tết. Nhưng thực tế, bao nhiêu người trong chúng ta hoàn thành nó một cách trọn vẹn? Tại sao công việc này lại mang đến cảm giác nặng nề đến thế?

Theo các nhà nghiên cứu, sự bừa bộn không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tinh thần. Ngôi nhà là tấm gương phản chiếu nội tâm; khi không gian sống hỗn độn, tâm trí chúng ta cũng vô thức trở nên căng thẳng. Vì vậy, lời khuyên là bạn hãy học cách kiểm soát đồ đạc là bước đầu tiên để tìm lại sự an yên.

Nếu bạn đang đứng giữa đống lộn xộn và không biết bắt đầu từ đâu, hãy thử áp dụng quy trình 3 bước "thần thánh" từ các chuyên gia sắp xếp nhà cửa. Phương pháp này hứa hẹn giúp bạn tinh gọn cuộc sống một cách khoa học và nhẹ nhàng nhất.

Chỉ với 3 bước đơn giản từ chuyên gia, không gian sống sẽ lột xác, trút bỏ gánh nặng bừa bộn để sẵn sàng đón tài lộc đầu năm (Ảnh: Getty).

Bước 1: Gom nhóm theo danh mục, đừng dọn theo phòng

Sai lầm phổ biến nhất của người Việt khi dọn nhà là làm theo kiểu cuốn chiếu: dọn xong phòng khách rồi mới qua phòng ngủ. Nghe có vẻ hợp lý, nhưng đây là cách kém hiệu quả nhất. Lý do là những món đồ cùng loại thường nằm rải rác khắp nơi: sách ở phòng khách, sách trên đầu giường; quần áo trong tủ, quần áo ở giỏ giặt hay thậm chí treo tạm trên ghế.

Thay vì chạy quanh các phòng, hãy dọn theo danh mục. Bạn muốn xử lý quần áo? Hãy gom tất cả quần áo trong nhà lại một chỗ. Bạn muốn dọn đồ chơi cho con? Hãy tập hợp toàn bộ đồ chơi từ phòng khách, phòng ngủ ra giữa sàn. Việc này giúp bạn có cái nhìn tổng quan và trung thực nhất về số lượng đồ đạc mình đang sở hữu, từ đó tránh được việc chỉ di chuyển sự bừa bộn từ phòng này sang phòng khác.

Bước 2: Ra quyết định dựa trên "niềm vui" và "công năng"

Sau khi đã gom đồ thành núi, đây là lúc khó khăn nhất: Quyết định giữ hay bỏ. Tâm lý tiếc của hay để dành nhỡ đâu cần là rào cản lớn nhất. Đã đến lúc bạn phải dũng cảm nói lời tạm biệt với chiếc quần jeans thời sinh viên không còn mặc vừa hay những món đồ gia dụng hỏng hóc.

Chuyên gia gợi ý 2 bộ lọc quan trọng. Thứ nhất là "niềm vui" lấy cảm hứng từ phương pháp Marie Kondo. Hãy giữ lại những món đồ thực sự khiến bạn cảm thấy hạnh phúc khi chạm vào.

Tuy nhiên, cuộc sống thực tế không chỉ có niềm vui. Có những món đồ chẳng mang lại cảm xúc gì nhưng lại thiết yếu, ví dụ như cái thụt bồn cầu hay bộ tuốc nơ vít. Đó là lúc bộ lọc thứ hai, "giá trị sử dụng", phát huy tác dụng. Nếu một món đồ không mang lại niềm vui, nó bắt buộc phải hữu dụng. Nếu thiếu cả hai yếu tố này, đích thị nó thuộc về thùng rác hoặc thùng quyên góp.

Bước 3: Quy hoạch từ tổng thể đến chi tiết

Khi số lượng đồ đạc đã giảm đi đáng kể sau bước thanh lọc, việc còn lại là sắp xếp chúng về đúng "nhà". Nguyên tắc vàng ở đây là: Đồ giống nhau phải ở cạnh nhau.

Hãy bắt đầu từ cấp độ vĩ mô: Tất cả quần áo vào tủ. Sau đó đi vào vi mô: Áo sơ mi treo cùng áo sơ mi, áo phông xếp cùng áo phông, thậm chí kỹ hơn là áo trắng đi với áo trắng, áo màu đi với áo màu.

Để duy trì trật tự này lâu dài, đừng ngại sử dụng các công cụ hỗ trợ. Bạn nên dùng hộp, khay chia ngăn để khoanh vùng đồ đạc. Bạn hoàn toàn có thể tận dụng những chiếc lọ thủy tinh cũ, hộp bánh quy sau Tết để đựng kim chỉ, cúc áo hay phụ kiện nhỏ.

Với những không gian lớn như nhà kho hay phòng trẻ em, đôi khi chỉ cần vài chiếc giỏ nhựa đồng bộ là đủ để giải quyết sự hỗn loạn, trả lại không gian thoáng đãng cho ngôi nhà.