Thụy Sĩ đóng băng tài sản của Tổng thống Venezuela Maduro

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (Ảnh: Reuters).

Chính phủ Thụy Sĩ cho biết hôm 5/1 rằng nước này đã phong tỏa các tài sản tại Thụy Sĩ thuộc sở hữu của Tổng thống Nicolas Maduro và những người Venezuela có liên quan tới nhà lãnh đạo này.

"Ngày 5/1, Hội đồng Liên bang đã quyết định đóng băng mọi tài sản do ông Nicolas Maduro và những người khác có liên quan đến ông nắm giữ tại Thụy Sĩ, có hiệu lực ngay lập tức", Bộ Ngoại giao Liên bang Thụy Sĩ (FDFA) cho biết.

Động thái này diễn ra sau khi ông Maduro bị Washington bắt giữ tại Caracas và chuyển sang Mỹ.

Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết lệnh này ảnh hưởng tới 37 người. Tuy nhiên, bộ này không thể cung cấp chi tiết về giá trị các tài sản liên quan.

Biện pháp trên có hiệu lực ngay lập tức và có thời hạn 4 năm, nhằm ngăn chặn khả năng dòng tài sản của ông Maduro bị chuyển ra khỏi Thụy Sĩ. Theo tuyên bố của chính phủ, biện pháp này được áp dụng bổ sung bên cạnh các lệnh trừng phạt hiện có đối với Venezuela từ năm 2018.

Việc phong tỏa tài sản không áp dụng đối với các thành viên của chính phủ Venezuela hiện nay. Phía Venezuela chưa đưa ra bình luận chính thức về động thái này của Mỹ.

Chính phủ Thụy Sĩ nhận định tình hình tại Venezuela đang rất biến động, với nhiều kịch bản có thể xảy ra trong những ngày và tuần tới. Nước này cho biết đang theo dõi sát diễn biến, kêu gọi giảm leo thang và kiềm chế, đồng thời sẵn sàng sử dụng các kênh trung gian thiện chí để tìm kiếm một giải pháp hòa bình.

Chính phủ Thụy Sĩ nhấn mạnh rằng việc phong tỏa tài sản là một biện pháp phòng ngừa và được áp dụng đối với ông Maduro cùng các cộng sự của ông với tư cách là các nhân vật chính trị nước ngoài có mức độ rủi ro cao.

Trước đó, sau khi xuất hiện thông tin Mỹ đột kích Venezuela, Thụy Sĩ kêu gọi giảm leo thang, kiềm chế và tôn trọng luật pháp quốc tế, bao gồm việc cấm sử dụng vũ lực và nguyên tắc tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ.