11 mẫu mỹ phẩm bị Viện Kiểm nghiệm thuốc TPHCM phát hiện vi phạm năm 2025

Ngày 5/1, chương trình tập huấn “Nghiên cứu, phát triển và quản lý chất lượng sản phẩm trong sản xuất mỹ phẩm” đã khai mạc tại Viện Kiểm nghiệm thuốc TPHCM.

Những sai phạm phổ biến dẫn đến việc mỹ phẩm bị thu hồi

Trao đổi với phóng viên, TS Nguyễn Thanh Hà, Phó Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm thuốc TPHCM cho biết, Viện luôn xác định vai trò hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước ở góc độ chuyên môn và giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về thực trạng chất lượng mỹ phẩm trên thị trường.

Trong năm 2025, qua công tác kiểm nghiệm, Viện đã phát hiện và báo cáo đến cơ quan chức năng xử lý 11 mẫu mỹ phẩm có vi phạm.

Các vấn đề chính thường phát hiện khi kiểm nghiệm mỹ phẩm gồm: giới hạn vi sinh vật không đạt tiêu chuẩn chất lượng; Phát hiện chất bảo quản không được kê khai trên nhãn sản phẩm; Chỉ số chống nắng (SPF) thấp hơn công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Nước tắm gội thảo dược DR. PAPIE (Ảnh: CT).

Điển hình là mới đây, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành công văn về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm không đạt chất lượng, với lô nước tắm gội thảo dược DR. PAPIE (hộp 1 lọ 230ml, số lô 030425, ngày sản xuất 12/4/2025, hạn dùng 12/4/2028), do Công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm Starmed (Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Các mẫu sản phẩm nêu trên được Viện Kiểm nghiệm thuốc TPHCM lấy ở cửa hàng Con Cưng (TPHCM) và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh lấy ở Nhà thuốc An Khang 7681 (Tây Ninh), cho kết quả không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Theo lãnh đạo Viện Kiểm nghiệm thuốc TPHCM, trên thực tế, công tác kiểm nghiệm sản phẩm còn tồn tại những khó khăn. Có trường hợp khi đơn vị kiểm nghiệm đến lấy mẫu thì cơ sở kinh doanh không hợp tác, không ký xác nhận vào biên bản lấy mẫu, khiến việc thu thập mẫu gặp trở ngại…

Ở chiều ngược lại, không phải mọi vi phạm đều xuất phát từ hành vi cố tình của doanh nghiệp, mà có những yếu tố khách quan ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất, bảo quản và lưu thông.

Nhiều sản phẩm mỹ phẩm hiện nay được sản xuất theo hình thức hợp đồng gia công hoặc nhận chuyển giao công thức từ nước ngoài. Trong mô hình này, trách nhiệm cuối cùng thuộc về đơn vị đứng tên đưa sản phẩm ra thị trường.

Lãnh đạo Viện Kiểm nghiệm thuốc TPHCM cho rằng, cần có các quy định pháp lý chặt chẽ hơn để kiểm soát trách nhiệm của các bên liên quan, nhằm bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng và sự minh bạch của thị trường mỹ phẩm.

An toàn là yêu cầu không thể thỏa hiệp

PGS.TS Trần Văn Thành, Trường Dược, Đại học Y Dược TPHCM, cho biết những năm qua, Thông tư 06/2011/TT-BYT là văn bản pháp lý nền tảng quản lý toàn bộ sản phẩm mỹ phẩm, được xây dựng hài hòa với Hiệp định mỹ phẩm ASEAN.

Từ ngày 1/1/2025, Thông tư 34/2025/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2011/TT-BYT quy định về quản lý mỹ phẩm chính thức được công bố. Theo quy định nêu trên, có 4 thay đổi cốt lõi trong quản lý việc công bố mỹ phẩm trên thị trường Việt Nam.

Thứ nhất, siết chặt công bố tính năng và quảng cáo. Cơ quan chức năng yêu cầu bằng chứng khoa học khắt khe hơn cho các công bố “chống lão hóa”, “làm trắng”, đồng thời quy định rõ về hoạt động quảng cáo của người có ảnh hưởng (KOL).

Thứ hai, minh bạch hóa ghi nhãn sản phẩm. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường bắt buộc ghi rõ các chất gây dị ứng tiềm tàng theo tiêu chuẩn ASEAN và quy định về việc sử dụng mã QR để truy xuất thông tin.

Thứ ba, chuẩn hóa hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF), bằng việc yêu cầu cấu trúc PIF mới và chi tiết hơn về báo cáo an toàn, cũng như phải sẵn sàng ở định dạng kỹ thuật số để phục vụ hậu kiểm.

Thứ tư, cập nhật danh mục thành phần. Quy định hiện tại bổ sung các chất cấm mới và điều chỉnh giới hạn nồng độ cho một số thành phần quan trọng, yêu cầu doanh nghiệp rà soát lại toàn bộ công thức.

PGS.TS Trần Văn Thành chia sẻ về các vấn đề trong bào chế mỹ phẩm (Ảnh: Hoàng Lê).

PGS Thành chia sẻ, nhà sản xuất và công bố sản phẩm cần có những cam kết chất lượng trước khi đưa ra thị trường, bằng 5 nghĩa vụ chính: tuân thủ Hiệp định ASEAN; sẵn sàng cho việc kiểm tra; thông báo thay đổi; báo cáo tác dụng bất lợi; đảm bảo chất lượng nhất quán.

Theo chuyên gia, sự ổn định hóa học là nền tảng cho mỹ phẩm khi đưa ra thị trường, vì quyết định đến hiệu quả, tính an toàn và tuổi thọ sản phẩm. Nếu không kiểm soát được vấn đề ổn định hóa học, doanh nghiệp có thể xảy ra các vi phạm dù không có chủ đích này.

“An toàn là yêu cầu không thể thỏa hiệp. Doanh nghiệp phải đảm bảo sản phẩm không gây hại cho sức khỏe con người trong điều kiện sử dụng bình thường”, PGS Thành nhấn mạnh.