Tổ chức lại thôn, xây dựng chế độ với cán bộ không chuyên trách

Nội dung này thể hiện trong văn bản Bộ Nội vụ trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tuyên Quang.

Trước đó, cử tri tỉnh này đề nghị Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội sớm ban hành quy định về tiêu chí phân loại đơn vị hành chính thay thế Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, có hiệu lực kể từ ngày 25/5/2016, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Lý do, quy định về tiêu chuẩn đơn vị hành chính hiện không còn phù hợp do hợp nhất, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã.

Cùng với đó, cử tri đề nghị ban hành văn bản thành lập và thống nhất toàn quốc về thôn, tổ dân phố theo nguyên lý dưới xã là thôn, dưới phường là tổ dân phố.

Bộ Nội vụ đang nghiên cứu xây dựng chế độ, chính sách với người hoạt động không chuyên trách (Ảnh minh họa: Toàn Vũ).

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết, Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 quy định: “Phân loại đơn vị hành chính phải dựa trên các tiêu chí về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và các yếu tố đặc thù của từng loại đơn vị hành chính ở nông thôn, đô thị, hải đảo theo quy định của Chính phủ”.

Cùng với đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 307/2025/NĐ-CP ngày 27/11/2025 về phân loại đơn vị hành chính. Theo đó, tiêu chí phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã đã được quy định cụ thể tại Nghị định nêu trên.

Đối với tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội hồ sơ dự thảo Nghị quyết về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính.

Liên quan đến việc thành lập thôn, tổ dân phố, theo Bộ Nội vụ, thực hiện Kết luận số 186-KL/TW ngày 29/8/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó có nội dung “khẩn trương ban hành quy định về tiêu chí và trình tự, thủ tục sắp xếp thôn, tổ dân phố”.

Ngày 31/8/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 268/NQ-CP về tình hình triển khai thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó Bộ Nội vụ được giao chủ trì và phối hợp với các bộ, ngành liên quan, các địa phương xây dựng trình Chính phủ ban hành quy định về tiêu chí và trình tự, thủ tục sắp xếp thôn, tổ dân phố; hướng dẫn việc bố trí, sắp xếp người hoạt động không chuyên trách để các địa phương tổ chức thực hiện.

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ Nội vụ ghi nhận kiến nghị của cử tri tỉnh Tuyên Quang để báo cáo cấp có thẩm quyền trong quá trình xây dựng, trình ban hành Nghị định này.