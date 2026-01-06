Những quy định hoàn toàn mới về livestream bán hàng, có hiệu lực từ 1/7

Đây là những quy định hoàn toàn mới trong Luật Thương mại điện tử, đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 10. Luật Thương mại điện tử cùng 11 luật khác, sẽ được công bố trong cuộc họp của Văn phòng Chủ tịch nước, sáng 6/1.

Luật Thương mại điện tử gồm 7 chương, 41 điều và sẽ có hiệu lực từ 1/7.

Với định hướng kiến tạo phát triển, tăng cường hiệu quả quản lý và bảo vệ lợi ích chính đáng của doanh nghiệp, người tiêu dùng, Luật Thương mại điện tử có nhiều nội dung mới.

Nhiều quy định mới liên quan đến hoạt động livestream bán hàng sẽ có hiệu lực từ 1/7 (Ảnh: Minh Nhân).

Trước hết, luật lần đầu tiên phân loại cụ thể 4 loại hình nền tảng, bao gồm: nền tảng thương mại điện tử kinh doanh trực tiếp; nền tảng thương mại điện tử trung gian; mạng xã hội hoạt động thương mại điện tử và nền tảng thương mại điện tử tích hợp.

Việc phân loại này là cơ sở quan trọng để xác định chính xác trách nhiệm pháp lý tương ứng của từng chủ thể, phù hợp với vai trò và mức độ can thiệp trong giao dịch.

Điểm mới quan trọng khác là việc luật đã bổ sung quy định về livestream bán hàng và tiếp thị liên kết. Đây là những nội dung hoàn toàn mới nhằm lấp đầy khoảng trống pháp lý phát sinh trong thời gian qua.

Theo đó, luật quy định chủ quản nền tảng có trách nhiệm xác thực điện tử danh tính người livestream, thiết lập cơ chế tiếp nhận và giải quyết phản ánh, khiếu nại trong suốt quá trình livestream và lưu trữ dữ liệu hình ảnh, âm thanh theo quy định.

Người livestream, theo quy định của luật, không được cung cấp thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn về chất lượng, công dụng hàng hóa.

Đối với hoạt động tiếp thị liên kết, tổ chức cung cấp dịch vụ phải xác thực danh tính người tiếp thị và có trách nhiệm ngăn chặn các liên kết đến hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật.

Nhằm tăng cường quản lý hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới, luật quy định các nền tảng thương mại điện tử nước ngoài có sử dụng tiếng Việt, tên miền “.vn” hoặc đạt ngưỡng giao dịch nhất định tại Việt Nam, phải thành lập pháp nhân hoặc chỉ định đại diện theo ủy quyền tại Việt Nam.

Đối với chủ quản nền tảng nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam, luật quy định nghĩa vụ ký quỹ tại ngân hàng, nhằm bảo đảm bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, bảo đảm công bằng giữa các chủ thể trong và ngoài nước.

Với mục tiêu tăng cường bảo vệ người tiêu dùng và minh bạch thông tin trên môi trường số, luật yêu cầu các nền tảng thương mại điện tử công khai đầy đủ thông tin về chủ sở hữu, chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia, cũng như các tiêu chí chính của thuật toán ưu tiên hiển thị hàng hóa.

Người bán chỉ được phép hoạt động sau khi đã được xác thực danh tính điện tử, góp phần nâng cao niềm tin và mức độ an toàn cho người tiêu dùng, theo quy định của luật.

Ngoài ra, luật được xây dựng theo hướng kiến tạo, lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm, bảo đảm quyền tự do kinh doanh trong khuôn khổ pháp luật. Luật tạo lập môi trường pháp lý minh bạch, ổn định và bình đẳng, khuyến khích doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh và cá nhân đầu tư, ứng dụng công nghệ, đổi mới mô hình kinh doanh và tham gia sâu vào thương mại điện tử.

Đặc biệt, lần đầu tiên, luật đưa vào các chính sách khuyến khích đầu tư phát triển hạ tầng thương mại điện tử theo hướng giảm phát thải, sử dụng bao bì thân thiện với môi trường và tối ưu hóa hoạt động logistics, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.