Thuyền viên ở Lâm Đồng tử vong khi lặn sửa chân vịt tàu cá

Ngày 5/1, lãnh đạo phường La Gi, Lâm Đồng, cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ một thuyền viên bị nước cuốn tử vong khi đang sửa chữa chân vịt tàu cá.

Sáng cùng ngày, nhóm 4 thuyền viên điều khiển tàu cá (số hiệu Bình Thuận cũ) ra khơi đánh bắt hải sản. Trong quá trình làm việc, tàu cá gặp sự cố ở chân vịt nên các thuyền viên tìm cách sửa chữa.

Người thân chờ tiếp nhận thi thể thuyền viên xấu số (Ảnh: Văn Sĩ).

Cả 4 người lặn xuống kiểm tra, nhưng chỉ 3 người trở lại tàu an toàn. Thuyền viên N.V.L. (SN 1989, trú tại xã Tân Hải) bị nước cuốn mất tích.

Những người có mặt tại hiện trường đã kêu gọi các tàu cá gần đó hỗ trợ tìm kiếm anh L., đồng thời trình báo vụ việc với cơ quan chức năng.

Chiều cùng ngày, thi thể nạn nhân được các thuyền viên tìm thấy, đưa vào đất liền và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.