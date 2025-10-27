Lũ cuốn trôi cầu, nhấn chìm hàng trăm ngôi nhà ở miền Trung

Chiều 27/10, thành phố Huế mưa to, lũ các sông Hương, sông Bồ lên nhanh, gây ngập ở 32/40 xã, phường, nơi sâu nhất đến 1,5m. Các tuyến giao thông đường sắt, đường bộ qua thành phố Huế đều tê liệt (Ảnh: Vi Thảo).

Khu dân cư ven sông Ô Lâu, thuộc phường Phong Điền, thành phố Huế ngập sâu trong nước. Một số nhà cấp 4 của người dân ngập gần sát mái.

Ông Nguyễn Ngọc Hóa (70 tuổi, trú tại phường Phong Điền) cho biết, nước lũ trên địa bàn còn cách mốc lịch sử năm 2020 gần 1m. Ông Hóa lo lắng lũ sẽ vượt mốc lịch sử bởi mưa lớn đang tiếp diễn.

“Chúng tôi đã tích trữ lương thực và kê cao đồ đạc. Bà con nhà cấp 4 đã di chuyển sang các nhà cao tầng để tránh lũ”, ông Hóa nói (Ảnh: Tiến Thành).

Lực lượng chức năng thành phố Huế dùng xe chuyên dụng, hỗ trợ người dân đi qua đoạn ngập sâu tại đường Điện Biên Phủ và Nguyễn Huệ (Ảnh: Vi Thảo).

Lực lượng chức năng dùng cần cẩu giải cứu người dân mắc kẹt trên đường dẫn vào khu vực thủy điện Rào Trăng (Ảnh: Công an cung cấp).

Mố cầu Le No, xã Khe Tre, thành phố Huế bị lũ cuốn trôi vào trưa 27/10 khiến hàng ngàn hộ dân bị chia cắt (Ảnh: UBND xã Khe Tre).

Tại cao tốc La Sơn - Hòa Liên đoạn Km50, địa phận thành phố Đà Nẵng xảy ra sự cố nứt mặt đường, vệt nứt rộng khoảng 2cm, kéo dài hàng chục mét dọc theo mặt đường nhựa (Ảnh: A Núi).

Mưa lớn kéo dài kết hợp với việc xả lũ từ các thủy điện thượng nguồn khiến mực nước sông Hoài dâng cao, gây ngập lụt nghiêm trọng tại phường Hội An, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Nhiều tuyến đường tại phố cổ Hội An chìm sâu trong nước, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân và hoạt động du lịch (Ảnh: Hoài Sơn).

Một số khu dân cư sát sông Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng đã bị ngập nước. Người dân đang tất bật dọn lũ, đưa đồ đạc, vật dụng lên cao (Ảnh: Hoài Sơn).

Lực lượng bộ đội hỗ trợ đưa tài sản của người dân lên vị trí an toàn khi các khu dân cư ở phường Hội An bị ngập sâu (Ảnh: A Thành).

Tại đèo Lò Xo, nối tỉnh Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng đang sạt lở nặng. Theo Khu Quản lý đường bộ III, mưa lớn khiến đèo Lò Xo sạt lở nghiêm trọng, hàng trăm phương tiện đang ùn tắc gần 2 ngày qua.

Tính đến chiều 27/10, trên đèo Lò Xo đã thông được phía Quảng Ngãi. Lực lượng chức năng đang tiếp tục san gạt điểm sạt lở trên đèo phía địa phận thuộc thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Chí Anh).

Mưa lớn kéo dài khiến con đường duy nhất vào thôn Đăk Bối, xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở, đất đá, cây cối chắn ngang đường, người dân không thể đi lại. Hàng chục người dân Xơ Đăng ở xã Ngọc Linh đã nhiệt tình ra sửa đường (Ảnh: Chí Anh).