Cầu vượt cửa biển 2.400 tỷ đồng xây xong rào lại vì đường dẫn chậm tiến độ

Dự án tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) và cầu vượt cửa Thuận An có chiều dài gần 22km, chia làm 3 giai đoạn, tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng.

Giai đoạn 1 của dự án được khởi công vào cuối tháng 3/2022, có quy mô gần 7,8km, bao gồm hạng mục cầu vượt cửa biển Thuận An, dài 2,36km, rộng 20m, với tổng mức đầu tư 2.400 tỷ đồng, thời gian xây dựng dự kiến kéo dài 3 năm. Theo kế hoạch, cầu vượt cửa biển Thuận An sẽ thông xe kỹ thuật ngày 2/9/2025. Nếu tiến độ bàn giao mặt bằng đảm bảo, toàn bộ công trình sẽ hoàn thành vào cuối năm.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Huế, đến nay hạng mục cầu vượt cửa biển Thuận An đã cơ bản hoàn thành, nhưng chưa thể thông xe kỹ thuật như dự kiến. Nguyên nhân được xác định là do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, khiến đường dẫn 2 đầu cầu chưa hoàn thiện, đặc biệt là phía Nam cầu.

Cây cầu là niềm mơ ước lâu đời của người dân địa phương, giúp nối liền 2 bên bờ cửa biển Thuận An, phường Thuận An, thành phố Huế. Thời gian qua, công trình này đã thu hút sự quan tâm của người dân tại thành phố Huế. Nhiều người tìm đến đây để ngắm cảnh, chụp hình kỷ niệm.

Để đảm bảo an toàn, ngăn chặn người dân và phương tiện đi lên công trình khi chưa chính thức thông xe kỹ thuật, các nhà thầu đã cho dựng hàng rào ở 2 phía đầu cầu.

Đường dẫn phía Bắc cầu vượt cửa biển Thuận An có chiều dài 3,24km, từ nút giao quốc lộ 49B - Cầu Tam Giang, thuộc xã Hải Dương cũ (nay là phường Thuận An). Theo chủ đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng ở đoạn này đã hoàn thành và bàn giao cho đơn vị thi công. Nhà thầu đang tập trung thi công, phấn đấu hoàn thành trước ngày 26/3.

Trong khi đó, đường dẫn phía Nam cầu vượt cửa biển Thuận An đến nay còn là một công trường ngổn ngang, do công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn thành. Đoạn này có chiều dài 2,19km, dự kiến thi công kéo dài đến quý II năm nay, với điều kiện được bàn giao toàn bộ mặt bằng sớm.

Bà Gái, người dân ở tổ dân phố An Hải, phường Thuận An cho biết nhiều hộ gia đình đã được đền bù, bố trí nơi ở mới tại khu tái định cư trên địa bàn. Riêng gia đình bà, tuyến đường chỉ cắt qua phần sân, không ảnh hưởng đến nhà ở.

Những ngôi nhà tại tổ dân phố An Hải bị ảnh hưởng bởi dự án.

Gia đình ông Nguyễn Văn Đức (tổ dân phố An Hải) đang sửa lại nhà sau khi đập bỏ một phần để giao đất cho nhà nước. "Khi có chủ trương của nhà nước, gia đình tôi chấp hành, sẵn sàng nhường đất để xây dựng cầu, đường, giúp phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ nhân dân", ông Đức chia sẻ.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Huế cho biết, nhà thầu đang tập trung thi công xử lý nền đường và phá dỡ các ngôi nhà mới bàn giao mặt bằng.

Riêng đoạn cuối tuyến đường dẫn phía Nam cầu vượt cửa biển Thuận An sẽ đi qua sân bóng thuộc sở hữu của nhà nước và 4 hộ dân. Cơ quan chức năng đang tập trung tháo gỡ khó khăn, vận động người dân bàn giao mặt bằng trong thời gian tới.

Vị trí dự án cầu vượt cửa biển Thuận An (Ảnh: Google Maps).