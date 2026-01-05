Quân đội tạm ứng xăng, dầu cho đặc khu Phú Quý

Ngày 5/1, lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng cho biết, UBND tỉnh đã có văn bản đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 7 hỗ trợ, tạm ứng nhiên liệu cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu ở đặc khu Phú Quý.

Việc này nhằm giúp các doanh nghiệp có xăng, dầu phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Cửa hàng xăng, dầu trên đảo Phú Quý tạm ngưng hoạt động do hết hàng vào trưa 5/1 (Ảnh: Trần Nguyên).

Tối cùng ngày, kho dự trữ xăng, dầu của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tạm ứng khoảng 5.000 lít nhiên liệu cho các cửa hàng để phục vụ người dân.

Như Dân trí thông tin, ngày 5/1, người dân tại đặc khu Phú Quý không thể mua xăng, dầu phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất do các cửa hàng trên đảo thông báo hết hàng.

Trên đảo có 3 cửa hàng xăng, dầu tư nhân. Các cửa hàng này phụ thuộc nguồn cung nhiên liệu từ đất liền chuyển đến thông qua các tàu vận tải.

Nhiều ngày qua, gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8, sóng cao 3-5m, biển động mạnh khiến tàu chở nhiên liệu từ đất liền không thể hoạt động.

Đặc khu Phú Quý rộng 16km2, có khoảng 30.000 người sinh sống. Đảo cách đất liền 56 hải lý, giao thông kết nối chủ yếu bằng đường biển.