Hai công trình lạ trong lăng vua, hoàng hậu tại Huế

Ngày 5/1, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã có văn bản gửi Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế, giải trình về nhà rường trước bửu thành lăng Xương Thọ của Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dũ và cổng gỗ tại lối vào lăng vua Thiệu Trị.

Theo đơn vị quản lý di tích, lăng Xương Thọ được phê duyệt chủ trương đầu tư trùng tu, tôn tạo năm 2020, hoàn thành vào tháng 6/2024.

Ngôi nhà rường và án thờ tại lăng Xương Thọ (Ảnh: Cao Tiến).

Kinh phí thực hiện được huy động từ nguồn xã hội hóa do doanh nghiệp và cá nhân tài trợ thông qua Quỹ Bảo tồn Di sản Huế, không sử dụng ngân sách nhà nước. Sau khi tu bổ, công trình đã có diện mạo mới khang trang hơn, trở thành nơi chiêm bái linh thiêng cho người dân cả nước.

Tuy nhiên, điều kiện phục vụ việc thờ cúng, lễ bái ngoài trời còn sơ sài, chịu ảnh hưởng của mưa nắng. Nhà tài trợ bày tỏ nguyện vọng đóng góp kinh phí để xây dựng một không gian lễ bái trang nghiêm, hạn chế tác động của thời tiết.

Qua nghiên cứu hiện trạng nền móng, hệ chân đá táng còn nguyên vẹn và tham khảo tư liệu lịch sử, đối chiếu không gian nghi lễ tại một số lăng tương đồng, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã đồng ý cho xây dựng công trình nói trên.

Toàn cảnh lăng Xương Thọ với công trình lạ phía trước bửu thành (Ảnh: Cao Tiến).

Đơn vị này khẳng định, công trình bằng gỗ lắp ghép, kết cấu linh hoạt đặt trên hệ đá táng kê chân có sẵn, không đào xới nền móng và không tác động đến yếu tố gốc của di tích.

Bên cạnh công trình trên, một cổng gỗ tại khu vực lối vào lăng vua Thiệu Trị cũng gây khó hiểu cho nhiều người. Công trình được làm theo kiểu tam quan, gồm 4 trụ gỗ dựng trên nền bê tông, trên cấu kiện bằng gỗ có chạm khắc và ghi chữ màu vàng Lăng vua Thiệu Trị.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế, cổng gỗ này vốn không tồn tại trong khu vực lăng vua Thiệu Trị.

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, lý giải do khu vực lối vào lăng vua Thiệu Trị thiếu chỉ dẫn, nhà hảo tâm đề nghị tài trợ làm thêm phần cổng gỗ và biển tên, với mục đích giúp người dân dễ nhận biết.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng điều này không thuyết phục bởi ngay tại khu vực dẫn vào lăng đã có một biển chỉ dẫn bằng sắt rất lớn, đặt trên tuyến quốc lộ 49. Việc tự tiện làm thêm các công trình lạ trong khu di sản thế giới là không phù hợp.

Cổng gỗ trước lối dẫn vào lăng vua Thiệu Trị (Ảnh: Cao Tiến).

Qua phản ánh của dư luận, lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tự nhận thấy thiếu sót, xin nghiêm túc rút kinh nghiệm và cam kết tăng cường công tác quản lý hiện trạng khu di tích.

Trung tâm cam kết sẽ thường xuyên kiểm tra, đảm bảo công trình không phát sinh thay đổi về quy mô, kết cấu so với hiện trạng. Trong trường hợp cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu, đơn vị sẽ phối hợp điều chỉnh theo đúng quy định.

Như Dân trí đã đưa tin, công trình nhà gỗ kiên cố bất ngờ xuất hiện tại lăng Xương Thọ, nơi an nghỉ của Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dũ (vợ vua Thiệu Trị), gây xôn xao dư luận những ngày qua. Công trình có diện tích khoảng 35m2, cố định với hệ thống 16 cột gỗ, hệ mái gỗ chắc chắn, lợp ngói liệt, theo kiểu huỳnh ốc.

Điều đáng nói, Xương Thọ đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép bảo tồn, tu bổ, phục hồi và tôn tạo vào năm 2020, và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ) đã phê duyệt đề án vào năm 2023.

Tuy nhiên, trong hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật của dự án đã được thẩm định, phê duyệt, hoàn toàn không đề cập đến công trình nhà rường nói trên.