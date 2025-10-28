Miền Trung tiếp tục mưa rất to, miền Bắc có nơi dưới 17 độ C

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong 2 ngày tới, tổ hợp không khí lạnh, dải hội tụ nhiệt đới và gió Đông vẫn còn hoạt động mạnh nên từ tối 27/10 đến hết ngày 29/10, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to.

Dự báo lượng mưa ở khu vực Nam Quảng Trị và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm; Huế và Đà Nẵng mưa phổ biến 300-500mm, cục bộ có nơi trên 800mm; khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350mm.

Theo dự báo, từ đêm 30/10, mưa lớn có xu hướng giảm dần ở phía Nam Trung Bộ và dịch chuyển dần lên phía Bắc Trung Bộ.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An những ngày tới có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Các khu vực khác có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Nhiều nơi ở Huế ngập sâu nhiều ngày qua (Ảnh: Vi Thảo).

Dự báo thời tiết ngày 28/10 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Có mây, không mưa, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa vài nơi; trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng Nam Quảng Trị và Huế có mưa to đến rất to. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 27-29 độ C, phía Nam 24-26 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-28 độ C, phía Nam 29-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.