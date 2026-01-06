Khu đất hiếm hoi cho phép bay thử drone tại TPHCM

Ngày 5/1, sự kiện thử nghiệm máy bay không người lái (drone) giao hàng đã diễn ra thành công tại Khu Công nghệ cao TPHCM.

Trước sự chứng kiến của lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố và Sở Khoa học và Công nghệ, 2 mẫu drone "made in Vietnam" đã trình diễn màn bay giao hàng ở tầm cao 50m, từ điểm xuất phát đến điểm đích cách đó khoảng 170m.

Khu đất rộng khoảng 6ha là sandbox thử nghiệm drone tại TPHCM (Ảnh: Ngọc Tân).

Doanh nghiệp chế tạo drone đã phải vạch ra một lộ trình bay theo đường vòng, mang tính biểu diễn, tại một khu vực rộng khoảng 6ha trong Khu Công nghệ cao TPHCM.

Đó thực chất là một khu đất cỏ mọc um tùm nằm cạnh khuôn viên tòa nhà Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ cao (Saigon Hi-Tech Park Incubation Center).

Theo chia sẻ của lãnh đạo doanh nghiệp, vùng trời nhỏ bé này chính là một sandbox (không gian thử nghiệm có kiểm soát) hiếm hoi, giúp họ phát triển thành công các dòng drone cũng như kiểm tra các tính năng đi kèm (gắn camera, tải hàng hóa...).

Lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM dự buổi thử nghiệm drone giao hàng tại Khu Công nghệ cao vào sáng 5/1 (Ảnh: Ngọc Tân).

"Chúng ta đang đứng ở một sandbox. Sau khi Nghị quyết 98 ra đời, chỉ Khu Công nghệ cao TPHCM mới có một khu vực như thế này thử nghiệm các sản phẩm drone một cách hợp pháp", ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Công ty Saolatek, chủ nhân mẫu drone trong cuộc thử nghiệm, chia sẻ với phóng viên.

Theo ông Tuấn, một mẫu drone muốn bán được trên thị trường phải qua khâu cấp phép sản xuất. Muốn được cấp phép, sản phẩm phải được thử nghiệm. Không có không gian thử nghiệm, đồng nghĩa không có những sản phẩm được trình diễn.

"Cơ chế cho phép thử nghiệm có kiểm soát là cơ chế rất tuyệt vời từ Nghị quyết 98. Sau đó, Nghị quyết 57-NQ/TW tiếp tục mở ra con đường mới khi khuyến khích đột phá phát triển công nghệ, cho phép có thiệt hại trong quá trình thử nghiệm", ông Tuấn chia sẻ.

Lộ trình bay thử nghiệm của drone trong khu vực sandbox tại TPHCM (Ảnh: Saolatek).

Bày tỏ tâm đắc với không gian sandbox hiếm hoi tại TPHCM, tuy nhiên, lãnh đạo doanh nghiệp cũng kỳ vọng được mở rộng phạm vi thử nghiệm ra ngoài Khu Công nghệ cao.

"Chúng tôi từng thử nghiệm giao hàng ở khoảng cách lên tới 12km tại Cần Giờ. Lần đó phải xin giấy phép riêng. Một cơ chế thử nghiệm có hiệu quả thì đòi hỏi phải mở rộng không gian. Không chỉ trong bán kính vài trăm mét mà phải lên tới vài chục kilomet", ông Lương Việt Quốc, nhà sáng lập RealTime Robotics, chia sẻ với phóng viên.

Đồng quan điểm, ông Trần Anh Tuấn cũng mong muốn sau thành công của buổi thử nghiệm drone giao hàng trong Khu Công nghệ cao TPHCM, doanh nghiệp có thể tiếp tục thử nghiệm giao hàng bằng drone từ Cần Giờ đến Vũng Tàu trong năm 2026 (khoảng cách hơn 10km theo đường chim bay).