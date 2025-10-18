Đường phố Đà Nẵng lũ chảy cuồn cuộn, dân vác xe băng qua dòng nước xiết

Nước lũ đục ngầu, cuồn cuộn đổ xuống từ khu vực núi, tạo thành dòng chảy xiết tràn qua đường phố khu dân cư ở đường Âu Cơ, phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Do nước chảy quá mạnh, một người phụ nữ phải nhờ ông Nguyễn Văn Hùng (60 tuổi, trú phường Liên Chiểu) vác xe đạp qua đoạn nước chảy mạnh. Ông Hùng cố gắng nghiêng người giữ thăng bằng, bùn đất bắn tung tóe, sóng nước đánh mạnh vào chân, khiến cả hai phải chậm rãi nhích từng chút một.

Sống ngay gần khu vực đang bị ngập nặng, ông Nguyễn Văn Hùng không quản ngại hỗ trợ người dân. Trên đường Âu Cơ, nước đã dâng cao đến đầu gối. Ông Hùng nghiến chặt hàm, bước đi nặng nhọc để bế một trẻ nhỏ qua dòng nước ngập.

"Nước từ trên núi bắt đầu đổ xuống và gây ngập hơn 0,5m từ 5h ngày 18/10, đã có hàng trăm lượt xe chết máy, nhiều người bị ngã khi cố băng qua dòng nước", ông Hùng chia sẻ.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, từ đêm qua đến sáng 18/10, thành phố Đà Nẵng có mưa lớn kéo dài khiến nhiều đoạn đường ở Khu công nghiệp Hòa Khánh bị ngập sâu.

Tại tuyến đường Âu Cơ, khu vực gần chợ Thanh Vinh vị trí ngập cao nhất hơn 0,5m và nước chảy xiết khiến giao thông gặp nhiều khó khăn.

Ước tính có hàng trăm xe chết máy khi cố gắng băng qua dòng nước lũ.

Lực lượng chức năng phường Liên Chiểu được huy động để hỗ trợ người dân.

Thời điểm ngập đúng giờ cao điểm công nhân đi làm khiến giao thông ùn tắc tại khu vực chợ Thanh Vinh.

Nhiều người dân dùng các vật dụng để che chắn hạn chế nước tràn vào nhà.

Theo dự báo, mưa lớn sẽ còn kéo dài tại thành phố Đà Nẵng. Tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm, có nơi trên 200mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở mức cấp 1.

Người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng, thấp, đô thị, đồng thời lưu ý lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông.

Tại đường Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh cũng rơi vào tình trạng ngập úng.

Tối 17/10, UBND thành phố Đà Nẵng đã có công điện chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương chủ động ứng phó với thiên tai trong thời gian 10 ngày tới. Sở Xây dựng thành phố được giao triển khai phương án phòng, chống ngập úng.