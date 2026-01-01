Hà Nội rét đậm, vùng núi phía Bắc có thể xuất hiện băng giá

Tối 5/1, bà Lê Thị Loan, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia), cho biết không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Vùng núi Bắc Bộ có mưa rải rác, nhiệt độ giảm 3-6 độ C.

Dự báo đêm nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ những ngày tới trời rét đậm, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét hại.

Cơ quan khí tượng nhận định nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến 10-13 độ C, vùng núi Bắc Bộ 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C.

Khu vực Hà Nội những ngày tới trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 10-13 độ C.

Theo dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ tối nay, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Vùng núi Bắc Bộ đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối.

Vùng núi Bắc Bộ cần đề phòng xảy ra băng giá và sương muối (Ảnh: Nguyễn Hải).

Dự báo thời tiết ngày 6/1 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C; nhiệt độ cao nhất 14-16 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, có nơi dưới 10 độ C; nhiệt độ cao nhất 14-17 độ C, có nơi trên 18 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi 9-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C; nhiệt độ cao nhất 14-17 độ C, vùng núi 12-15 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Phía Bắc trời rét, có nơi rét đậm; phía Nam trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C, phía Nam 17-19 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 18-20 độ C, phía Nam 21-24 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 20-23 độ C, phía Nam 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C, phía Nam 25-28 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.