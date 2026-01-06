Xáo trộn thứ hạng giá trị vốn hóa thị trường ngành ô tô trong năm 2025

Theo dữ liệu của CLS, có sự xáo trộn lớn trong bảng xếp hạng vốn hóa thị trường các hãng ô tô niêm yết toàn cầu tính đến ngày 31/12/2025. Tuy nhiên, bốn vị trí dẫn đầu không thay đổi so với một năm trước. Dữ liệu phản ánh sự chuyển dịch cấu trúc của ngành ô tô toàn cầu.

BYD duy trì vị trí thứ 4 toàn cầu về giá trị vốn hóa thị trường ngành ô tô năm 2025 (Ảnh: Nikkei).

Tesla, Toyota, Xiaomi và BYD lần lượt giữ các vị trí từ thứ nhất đến thứ tư về vốn hóa thị trường vào cuối năm 2025; cả bốn đều ghi nhận mức tăng so với năm 2024. Tesla tiếp tục là hãng xe có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới, kế đến là Toyota, trong khi Xiaomi và BYD lần lượt đứng thứ ba và thứ tư.

Ngoài 4 vị trí đầu tiên, bảng xếp hạng top 10 toàn cầu có nhiều thay đổi so với năm 2024. BMW, Mercedes-Benz và Volkswagen đều lên hạng, trong khi Porsche đã rời khỏi top 10. Trong khi đó, Maruti Suzuki India - chi nhánh Ấn Độ của Suzuki - vươn lên vị trí thứ 10.

Vị trí của Xiaomi được củng cố nhờ các thông tin do ông Lei Jun - nhà sáng lập, Chủ tịch kiêm CEO - công bố trong buổi livestream ngày 3/1. Theo đó, Xiaomi sẽ phân bổ nhiều nguồn lực quản trị hơn cho mảng ô tô trong năm 2026. Ông Lei Jun xác nhận mục tiêu giao 550.000 xe trong năm 2026, đồng thời cho biết Xiaomi Auto đã giao hơn 410.000 xe trong năm 2025.

BYD xếp thứ 4 toàn cầu với giá trị vốn hóa đạt 130,23 tỷ USD, chỉ thấp hơn một chút so với Xiaomi (131,49 tỷ USD). Trong năm 2025, BYD ghi nhận doanh số xe năng lượng mới đạt 4,602 triệu xe, bao gồm 2,2567 triệu xe thuần điện (BEV), cao hơn đáng kể so với 1,64 triệu xe điện mà Tesla công bố trong cùng kỳ.

Xét rộng hơn, trong top 50 nhà sản xuất ô tô toàn cầu xếp theo giá trị vốn hóa, có 19 doanh nghiệp Trung Quốc tính đến cuối năm 2025, giảm so với 21 hãng của năm trước. Nhóm này bao gồm cả các nhà sản xuất truyền thống lẫn các công ty xe điện mới, hoạt động ở nhiều phân khúc khác nhau, với những cái tên như Seres, Great Wall Motor (GWM), SAIC, Geely, Chery...