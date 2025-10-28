Lũ lên nhanh, người dân phố cổ Hội An khẩn trương sơ tán trong đêm

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, từ chiều tối 27/10, lũ từ thượng nguồn tiếp tục đổ về khiến nước sông Hoài dâng nhanh, gây ngập sâu tại phường Hội An, thành phố Đà Nẵng.

Trên các tuyến đường huyết mạch của khu phố cổ Hội An như Trần Phú, Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học… nước ngập sâu 0,5-2m. Nước lũ lên nhanh, người dân khẩn trương kê cao đồ đạc, sơ tán đến nơi an toàn.

Ông Lê Văn Hưng (42 tuổi, chủ một cửa hàng trên đường Trần Phú) cho biết chiều 27/10, nước mới chỉ xâm xấp mặt đường Trần Phú, nhưng đến chập tối đã ngập 0,5m. Ông cùng 2 nhân viên phải nhanh chóng kê cao đồ đạc, kiểm tra thiết bị điện đề phòng nước dâng thêm.

“Hiện tại nước lũ đã ở ngang bậc thềm, tối nay tôi phải cử người túc trực đề phòng lũ dâng. Nước lên quá nhanh, cao nhất trong vòng vài năm trở lại đây”, ông Hưng nói.

Khu phố An Hội bên kia bờ sông Hoài cũng bị ngập sâu 1,5-2m, có nơi hơn 2m. Các homestay, khách sạn tại đây hối hả đưa du khách vào khu vực cao ráo vì lo mực nước sẽ tiếp tục dâng cao và mất điện kéo dài.

Người dân ở những vùng ngập sâu, thấp trũng được khẩn trương sơ tán đến nơi an toàn.

“Tôi đã gửi nhờ những đồ có giá trị sang nhà cao tầng của hàng xóm, cả gia đình 4 người giờ có thể yên tâm sơ tán đến chỗ cao. Nhà tôi thuộc diện cấp 4, nước đã ngập sâu hơn 1,5m, nước dâng nhanh nên gia đình trở tay không kịp”, ông Huỳnh Văn Bá (65 tuổi, ở khu phố An Hội, phường Hội An) cho hay.

Đến chiều tối 27/10, khu vực chợ Hội An nước ngập sâu 0,5-1,5m.

Các tiểu thương tất bật kê cao đồ đạc để tránh hư hỏng.

“Lúc trưa tôi còn buôn bán bình thường, giờ đã ngập rồi. Lũ lụt không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống mà còn sinh kế của người dân”, một tiểu thương chợ Hội An nói.

Một bữa cơm trong khu phố cổ Hội An giữa lúc nước lũ dâng cao.