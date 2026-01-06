Cao tốc thông xe đã 8 năm nhưng nút giao quan trọng vẫn ngổn ngang

Tháng 8/2018, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chính thức thông xe toàn tuyến. Dự án có tổng vốn đầu tư 34.000 tỷ đồng. Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư.

Dù tuyến đường đã được thông xe toàn tuyến 8 năm nhưng nút giao Trì Bình - Dung Quất (Quảng Ngãi) vẫn ngổn ngang. Nút giao này kết nối Khu kinh tế Dung Quất nói riêng và khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Ngãi nói chung với tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Nút giao Trì Bình - Dung Quất nằm trên địa bàn xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (Ảnh: Quốc Triều).

Sau nhiều năm “đắp chiếu”, tháng 5/2025, Ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tái khởi động dự án để hoàn thiện nút giao với số vốn đầu tư khoảng 100 tỷ đồng.

Thời điểm đó, chủ đầu tư cho biết sẽ cố gắng hoàn thiện nút giao để thông xe vào tháng 12/2025. Thế nhưng đến thời điểm này dự án vẫn chưa hoàn thành.

Khu vực nút giao Trì Bình - Dung Quất vẫn còn ngổn ngang. Phần mặt đường chưa được gia cố, nền đường vẫn còn lầy lội. Các hạng mục liên quan như trạm thu phí, an toàn giao thông chưa được thi công.

Nút giao Trì Bình - Dung Quất vẫn ngổn ngang sau hơn 7 tháng được thi công trở lại (Ảnh: Quốc Triều).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, xác nhận dự án không thể hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

“Đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc để thực hiện nhưng gặp yếu tố bất lợi về thời tiết và địa chất nên không thể hoàn thành đúng tiến độ”, ông Anh Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, cuối năm 2025, mưa lớn kéo dài ảnh hưởng đến việc thi công trên công trường. Khó khăn nhất là khu vực này có địa chất yếu, nền đường bị lún cần phải xử lý triệt để trước khi gia cố và hoàn thiện mặt đường.

Nút giao này kết nối Khu kinh tế Dung Quất nói riêng và khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Ngãi nói chung với tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Ảnh: Quốc Triều).

Phần đường bị lún nghiêm trọng nhất là đoạn nối giữa nút giao với tuyến đường Trì Bình - Dung Quất. Đoạn đường này dài khoảng 200m đang được theo dõi, xử lý lún liên tục.

“Mặt đường vẫn còn lún, phải xử lý triệt để. Nếu làm không cẩn thận thì mặt đường tại đây sẽ bị hư hỏng nặng. Do đó chúng tôi dự kiến đến khoảng tháng 3 mới có thể hoàn thành nút giao này để đưa vào sử dụng”, ông Anh Tuấn nói thêm.