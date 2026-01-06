Tuần trước, ứng dụng Zalo đã nhận về hàng loạt đánh giá 1 sao cùng các bình luận tiêu cực từ phía người dùng sau khi nền tảng này cập nhật điều khoản dịch vụ.

Động thái trên đã nhanh chóng khiến ứng dụng này tụt hạng trên hai nền tảng App Store và CH Play.

Điểm đánh giá trung bình của ứng dụng Zalo trên CH Play và App Store giảm xuống thấp (Ảnh: Thế Anh).

Đến sáng 6/1, điểm trung bình của ứng dụng Zalo trên App Store còn 2 sao, giảm từ mức 3 sao so với tuần trước. Trên CH Play, ứng dụng này cũng chỉ còn số điểm đánh giá trung bình đạt 2,1 sao, giảm mạnh so với mức 4 sao ở tuần trước.

Đáng nói, số lượng đánh giá 1 sao trên cả hai kho ứng dụng đã tăng vượt trội so với các đánh giá khác. Phần lớn các bài đánh giá 1 sao cho rằng Zalo ngày càng "chèn ép" khách hàng khi buộc người dùng phải chấp nhận đồng ý với các điều khoản dịch vụ.

Trái ngược với tình trạng của Zalo, một số nền tảng nhắn tin khác như Viber, WhatsApp, Telegram đồng loạt tăng hạng và lọt vào danh sách ứng dụng được tải nhiều nhất trên App Store.

Chiều 31/12/2025, Zalo đã gửi thông báo tới cộng đồng người dùng thông qua ứng dụng trên smartphone, với nội dung “Thông báo về việc cập nhật Điều khoản sử dụng”, nhằm làm rõ cách nền tảng này thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân.

Theo Zalo, ứng dụng thu thập một số dữ liệu của người dùng để phục vụ vận hành dịch vụ và bảo mật tài khoản. Thông tin căn cước công dân được thu thập trong các trường hợp cần xác minh tài khoản hoặc phòng, chống lừa đảo.

Trong một số trường hợp, nền tảng có thể yêu cầu thông tin về quan hệ gia đình để xác minh người giám hộ đối với người dùng dưới 16 tuổi.

Trong diễn biến mới nhất, Zalo đã điều chỉnh quy trình định danh tài khoản (Ảnh: Zalo).

Zalo đồng thời thông tin rằng, nền tảng này không lưu trữ và không sử dụng nội dung tin nhắn, cuộc gọi giữa các cá nhân. Dữ liệu người dùng chỉ được chia sẻ với bên thứ ba khi có sự đồng ý của người dùng theo quy định pháp luật.

Nền tảng này cho rằng việc cập nhật điều khoản sử dụng không làm thay đổi tính năng của ứng dụng mà nhằm đáp ứng yêu cầu pháp lý. Người dùng không đồng ý với điều khoản mới sẽ không thể tiếp tục sử dụng dịch vụ và dữ liệu liên quan sẽ bị xóa.

Trong diễn biến mới nhất, Zalo đã điều chỉnh quy trình định danh tài khoản. Thay vì nộp giấy tờ tùy thân, người dùng thực hiện định danh cá nhân thông qua nhận diện gương mặt và giọng nói bằng cuộc gọi video tự động do Zalo thực hiện.

Sự thay đổi này nhằm tuân thủ Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2025, có hiệu lực từ ngày 1/1. Luật quy định các nền tảng mạng xã hội tại Việt Nam không được yêu cầu người dùng cung cấp hình ảnh hoặc video chứa toàn bộ hoặc một phần giấy tờ tùy thân, như căn cước công dân, giấy phép lái xe, để làm yếu tố xác thực tài khoản.