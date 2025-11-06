Cơn bão chưa đến nhưng lòng người mẹ miền Trung đã nổi sóng lo âu

Trong căn phòng trú bão nhỏ ở Trường tiểu học Lý Tự Trọng, cụ bà Võ Thị Say (85 tuổi) ngồi lặng nhìn ra ngoài với bầu trời xám xịt, lòng thấp thỏm khi nghe tin bão Kalmaegi sắp ập đến.

"Hai đêm rồi tôi không ngủ được, nghe nói bão to lắm, chỉ mong nó qua nhanh để còn về với con cháu”, bà Võ Thị Say chia sẻ.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão Kalmaegi, chính quyền tỉnh Gia Lai (trước đây là Bình Định) đã khẩn trương di dời hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn, sẵn sàng ứng phó trước khi bão đổ bộ vào đất liền.

Tại phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, 5 điểm tránh trú bão an toàn đã được bố trí, ưu tiên cho các cụ già sống ở khu vực ven biển, đồi núi có nguy cơ sạt lở, lũ quét.

Từ sáng 6/11, lực lượng công an và dân quân tự vệ phường Quy Nhơn Nam đã có mặt tại từng ngõ, gõ cửa từng nhà để đưa người dân đến nơi an toàn.

Đồng thời, các lực lượng cũng tiến hành kiểm tra các khu vực nguy hiểm như đồi núi có nguy cơ sạt lở cao và vùng giáp biển có sức gió mạnh.

Chính quyền địa phương đã yêu cầu toàn bộ người dân di tán khỏi nơi ở trong sáng 6/11.

Bà Nguyễn Thị Bích Hoa, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nam, cho biết: "Địa phương đã kêu gọi, vận động người dân di tán đến vùng an toàn từ 2-3 hôm nay. Tuy nhiên, một số hộ vẫn chưa chịu đi, chính quyền buộc phải đến gõ cửa từng nhà để yêu cầu người dân đến vùng an toàn tránh bão".

Bà Nguyễn Thị Lan, 75 tuổi, gặp khó khăn trong việc đi lại, đã được lực lượng công an và dân quân tự vệ hỗ trợ đưa đến nơi tránh bão an toàn. Bà Lan bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến chính quyền địa phương.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 7h ngày 6/11, tâm bão Kalmaegi (bão số 13) cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 330km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17. Trong 12 giờ tới, bão dự kiến di chuyển ổn định theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Ông Nguyễn Thừa Chí, 49 tuổi, đã thắp hương khấn vái tổ tiên trước khi di tán đến nơi an toàn để tránh bão Kalmaegi.

Người dân khăn gói rời nơi ở để đến các điểm tránh bão do địa phương bố trí.

Trong quá trình vận động di dời, lực lượng dân quân tự vệ cũng đã hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, nhằm hạn chế thiệt hại khi bão Kalmaegi đổ bộ vào đất liền.

Dự báo từ ngày 6 đến 7/11, khu vực Đà Nẵng - Đắk Lắk sẽ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt. Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to với lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 450mm/đợt.