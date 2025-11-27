Nhân viên văn phòng ở Hà Nội sáng 4h dậy bán xôi, 8h đến công ty làm việc

5h sáng bán hàng, 8h vẫn có mặt ở văn phòng

5h sáng, khi nhiều ngôi nhà trên phố Triều Khúc (Hà Nội) còn tối đèn, thì tiếng rì rì của chiếc xe đẩy inox đã len vào không gian im ắng.

Một bóng người đàn ông cẩn thận mở nắp thùng xôi, lau lại mặt bàn và châm thêm nhúm hành phi. Đó là anh Nguyễn Đức Đăng (34 tuổi) - một nhân viên văn phòng - nhưng có “ca làm” bắt đầu sớm hơn cả những người chạy bộ buổi sáng.

“Nhiều người còn dậy sớm hơn để tập thể thao, nên tôi thấy dậy từ 4h cũng rất bình thường”, anh Đăng nói (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Đăng cho biết đã làm cùng lúc hai công việc được gần 2 năm.

“Ngày nào cũng thế, 4h là tôi dậy, 5h30 dọn hàng bán xôi. Đến khoảng 8h tôi sẽ nghỉ và đi làm văn phòng như bao người”, anh Đăng nói, giọng không chút mệt mỏi, giống như đang kể về một thói quen… đánh răng rửa mặt.

Chiếc xe đẩy của anh Đăng dựng sát lề đường, ngay đoạn nhiều sinh viên và người đi làm sớm hay ngang qua. Khi trời còn chưa sáng hẳn, mùi nếp nóng, đỗ xanh, hành phi và chút mỡ hành đã thoang thoảng trong không khí, báo hiệu một ngày mới bắt đầu.

Anh Đăng kể, việc chuẩn bị nguyên liệu cho một buổi bán hàng tưởng đơn giản nhưng lại khá tốn thời gian. Ruốc, chả và xôi anh đặt từ nguồn quen để kịp giờ mở bán, còn muối vừng thì anh tự tay làm vì “vừa hợp vị, vừa yên tâm”.

Ban đầu, anh coi nghề bán xôi chỉ như một trải nghiệm thử xem mình có làm được không. Nhưng rồi lúc nào không hay, việc dậy chuẩn bị hàng, đứng bán giữa không khí buổi sớm và sau đó bước vào một ngày làm việc tại công ty trở thành một nhịp sống quen đến mức… thiếu lại thấy buồn.

Quầy xôi của anh Đăng chỉ bán từ 5h40 đến khoảng 9h sáng (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Gia đình nhỏ của anh ở cách điểm bán không xa, chỉ 200-300m. Con trai anh mới 5 tuổi, còn ngủ say khi bố rời nhà vào buổi sớm. Anh bảo, công việc không ảnh hưởng nhiều đến gia đình, buổi chiều đi làm về, anh vẫn đón con, nấu cơm, tắm rửa và chơi cùng con.

Nhắc đến công việc văn phòng, anh Đăng thừa nhận lúc đầu khá ngại. Anh sợ đồng nghiệp sẽ đánh giá hoặc sếp nghĩ anh không toàn tâm cho công việc chính. Tuy nhiên, khi mọi người biết chuyện, phản ứng lại hoàn toàn khác với những gì anh lo lắng.

Thu nhập của anh Đăng từ việc bán thêm xôi không ổn định, có ngày đông khách, cũng có hôm vắng hơn, vậy nên anh quyết tâm duy trì công việc văn phòng.

“Chi phí mỗi buổi bán của tôi cũng không nhỏ, khoảng 300.000 đồng, bao gồm cả phí thuê chỗ đứng và trả lương nhân viên. Trừ hết chi phí, tôi vẫn còn lãi. Ở Hà Nội sinh hoạt đắt đỏ, công việc văn phòng ổn định nhưng không quá cao, chỉ đủ chi trả những nhu cầu cơ bản, nếu không làm thêm thì khó duy trì cuộc sống”, anh Đăng cho biết.

Sáng đi 3km bán bánh mì rồi đến cơ quan

Ngay bên cạnh quầy xôi của anh Đăng là xe bánh mì của chị Nguyễn Phương Thu (tên nhân vật đã được thay đổi). Ngày nào chị Thu cũng dậy từ 4h sáng vì phải di chuyển hơn 3km từ nhà đến điểm bán.

Chị Thu và anh Đăng thường mở hàng từ khi trời còn chưa sáng (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

“Tôi làm cùng 2 người bạn nữa, có người nhà cách hơn 30km. Có hôm trời lạnh buốt, hai đứa bảo với nhau hay nghỉ, nhưng rồi lại nghĩ đến khoản thu nhập trong ngày thấy tiếc nên vẫn đi”, chị Thu bộc bạch.

Khi được hỏi vì sao chọn công việc này, chị Thu chỉ trả lời ngắn gọn: “Vì đam mê kinh doanh và cũng muốn có thêm thu nhập”. Theo chị, đến thời điểm hiện tại tiền lãi chưa đáng kể, nếu không giỏi tính toán, có ngày trừ chi phí ra còn… lỗ.

Việc đứng bán hàng buổi sáng, rồi sau đó chạy đến công ty làm văn phòng khiến chị Thu nhiều lần rơi vào trạng thái mệt mỏi. Về nhà buổi tối, chị lại phải lo cơm nước, dạy con học, chưa kể chuẩn bị nguyên liệu cho hôm sau.

“Ban đầu đuối lắm, nhưng làm rồi cũng quen. Tôi coi đây là thử nghiệm. Nếu ổn thì làm tiếp, còn nếu thấy không phù hợp thì dừng”, chị Thu bộc bạch.

“Tôi thường mặc sẵn đồ công sở, hoặc phải mang quần áo đi thay để kịp đến chỗ làm lúc 8h30”, chị Thu chia sẻ (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Khác với anh Đăng và chị Thu, chị Lê Hằng (31 tuổi, Hà Nội) chọn cách bán hàng online để tăng thêm thu nhập. Ban ngày, chị là dược sĩ của một công ty đa quốc gia, còn thời gian ngoài giờ, chị tận dụng để bán online nước ép trái cây.

Một ngày của chị Hằng cũng bắt đầu từ rất sớm. “Nếu khách đặt từ đêm hôm trước thì tôi dậy tầm 6h để chuẩn bị. Cũng có hôm, 4h sáng chuông báo tin nhắn, tôi lại bật dậy làm hàng luôn”, chị nói rồi cười.

Ngoài làm dược sĩ vào giờ hành chính, chị Hằng bán nước ép online và giao hàng đến 12h đêm (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Sau khi hoàn tất những đơn cần giao sớm, chị Hằng mới thay đồ để kịp giờ vào văn phòng lúc 8h30. Công việc chính chiếm trọn cả ngày, nhưng khi tan ca, chị lại quay về với điện thoại, tin nhắn và những đơn hàng mới.

“Tôi nhận giao hàng từ khoảng 6h sáng đến 12h đêm vẫn giao được. Trong lúc tôi đi làm, hai bạn nhân viên sẽ thay tôi xử lý hàng. Còn buổi tối, tôi tự làm một mình và nhận giao đến khuya”, chị Hằng cho biết.

Dù lịch làm việc gần như kín cả ngày, chị cho biết mình vẫn dành được thời gian cho con. Buổi tối, xen giữa những đơn hàng, chị có thể ngồi đọc truyện cho con, kèm bài tập hoặc hỏi han chuyện ở trường.

Chồng chị cũng là người đồng hành trong công việc làm thêm này, có hôm anh giúp giao hàng, có hôm chỉ đơn giản phụ chị dọn dẹp hay trông con để chị làm nốt đơn cuối.

“Tôi không thấy mệt mỏi, ngược lại còn vui và hạnh phúc vì thấy mình sống có ích, không bị lãng phí thời gian”, chị Hằng bộc bạch (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Một trong những động lực khiến chị duy trì nhịp sống này là chi phí học tập của các con. “Hai bé học trường quốc tế, nên chi phí mỗi năm không nhỏ.

Công việc thêm giúp tôi chủ động hơn trong kế hoạch tài chính của gia đình, không phải đợi đến lúc phát sinh chi tiêu mới lo xoay xở”, chị Hằng cho biết.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam