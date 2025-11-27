Chuyện sau bức tâm thư và 10 triệu mà du khách để lại khách sạn ở Hạ Long

12h, anh Andrew (tên thân mật là Andy, quốc tịch Đức) xách theo hành lý, làm thủ tục trả phòng trước khi rời Quảng Ninh, di chuyển tới Hà Nội để đáp máy bay về nước.

Hoàn tất xong thủ tục, chị Đào Thị Thanh Hải (chủ khách sạn Halong Land, phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh) tạm biệt nam du khách đến từ châu Âu.

Bất ngờ anh Andrew rút từ trong túi ra một xấp tiền 10 triệu đồng, kèm lá thư viết tay.

Số tiền và bức thư mà anh Andrew gửi lại cho chủ khách sạn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Người đàn ông muốn nhờ tôi mua hàng hoá gửi đến đồng bào vùng lũ lụt. Tôi bất ngờ và xúc động, không nghĩ anh cũng biết thông tin các tỉnh miền Trung của Việt Nam chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai", chị Thanh Hải chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Theo nội dung bức thư, nam du khách cho biết, anh đã xem được nhiều hình ảnh và video trên mạng xã hội về lũ lụt ở Việt Nam nên mong muốn giúp đỡ mọi người.

Trước khi về nước, anh quyết định gửi lại số tiền cho chủ khách sạn để giúp bà con vùng lũ lụt với lời nhắn: "Tôi tin bạn có thể làm điều này, vì vậy tôi gửi một ít tiền để giúp người dân. Tôi yêu Việt Nam - con người thân thiện và tốt bụng, đất nước tuyệt vời và đồ ăn rất ngon. Tôi hy vọng điều này sẽ giúp được phần nào. Gửi những lời chúc tốt đẹp nhất".

Theo chị Thanh Hải, lúc nhận số tiền từ anh Andrew, chị đề nghị mua gạo để cứu trợ cho bà con vùng lũ. Người đàn ông quốc tịch Đức gật đầu đồng ý.

Sau khi vị khách rời đi, vợ chồng chị lập tức liên hệ với đại lý bán gạo, mua được 83 bao (mỗi bao 10kg), tổng trọng lượng là 830kg.

Nhận món quà từ anh, chị Thanh Hải đã chia sẻ câu chuyện ý nghĩa lên mạng xã hội, bất ngờ nhận được nhiều lượt tương tác.

Các bình luận đều bày tỏ xúc động trước việc làm tình nghĩa của vị khách người nước ngoài với người dân Việt Nam trong hoàn cảnh khó khăn.

"Tôi cảm thấy vui vì mình chung tay giúp vị khách hoàn thành tâm nguyện trước khi rời khỏi Việt Nam. Toàn bộ số gạo đã được bàn giao cho nhóm tiếp nhận để sớm chuyển đến bà con vùng lũ", chủ khách sạn nói.

Theo chị Thanh Hải, nam du khách từng lưu trú 1 ngày tại khách sạn hồi năm ngoái. Trong lần trở lại Quảng Ninh công tác, nam kiến trúc sư người Đức ở 3 ngày 2 đêm.

Qua quá trình tiếp xúc, người phụ nữ nhận thấy anh rất hoà đồng, vui vẻ và quan tâm đến mọi người.

"Tôi không kể về việc lũ lụt ảnh hưởng đến cuộc sống của bà con tại nhiều tỉnh ở miền Trung với Andrew. Việc anh ấy quyên góp rất ý nghĩa và đáng trân trọng", chị bày tỏ.

Được biết, gia đình chị Thanh Hải cũng đã gửi tiền ủng hộ qua tài khoản của cơ quan tiếp nhận, đồng thời gửi 5 bao gạo giúp bà con vùng lũ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị Xuân Đào (Đại diện nhóm tiếp nhận hàng hoá ủng hộ bà con vùng lũ), cho biết đây là lần đầu tiên nhóm nhận được một khoản quyên góp từ người nước ngoài.

Chị Thanh Hải (ngoài cùng bên phải) trao số gạo anh Andrew đóng góp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Chúng tôi đã tiếp nhận 830kg gạo do du khách người nước ngoài gửi tặng thông qua chị Thanh Hải - chủ khách sạn ở Quảng Ninh", chị cho biết.

Được biết, nhóm của chị Đào đã nhận được tổng cộng 100 tấn gạo, nhiều hàng hoá như mỳ tôm, sữa... từ các tấm lòng hảo tâm.

Ngoài việc tham gia phân loại hàng hoá gửi cho bà con miền Trung, chị Đào cũng là chủ đại lý phân phối gạo. Thương hoàn cảnh của người dân vừa chịu thiên tai, chị bán hàng với giá gốc không lấy lãi khi có người cần mua để ủng hộ.