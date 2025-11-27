Đề xuất mở rộng nhóm cán bộ, công chức được tăng thêm thu nhập

UBND thành phố Hà Nội dự kiến trình HĐND thành phố thông qua dự thảo Nghị quyết về việc chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức.

Liên quan đến đối tượng áp dụng, tờ trình dự thảo nghị quyết cho hay, về cơ bản vẫn giữ nguyên như Nghị quyết số 46/2024/NQ-HĐND và cập nhật, bổ sung, làm rõ về đối tượng là đại biểu Quốc hội chuyên trách đã được sự thống nhất của Thường trực HĐND thành phố và người làm việc tại hội theo quy định tại Nghị định số 126/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Cụ thể là nhóm cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên thuộc Thành phố quản lý.

Người làm việc thường xuyên tại hội trong độ tuổi lao động là lãnh đạo hội chuyên trách, công chức, viên chức tại các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ được giao biên chế của thành phố Hà Nội; đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cũng được đề xuất tăng thêm thu nhập.

Bên cạnh đó, nhóm đối tượng dự kiến được áp dụng thu nhập tăng thêm còn bao gồm các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên thuộc thành phố Hà Nội quản lý và các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ của thành phố.

Hà Nội đề xuất chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức (Ảnh: Hoa Lê).

Theo dự thảo, mức chi thu nhập tăng thêm được căn cứ vào năng lực, hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức, do thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm đánh giá. Việc chi phải bảo đảm khách quan, minh bạch, công khai.

Nguồn kinh phí chi thu nhập tăng thêm được trích từ nguồn cải cách tiền lương còn dư, sau khi đã bảo đảm các chính sách xã hội, phúc lợi và ngân sách lương ổn định. Mức trích cụ thể bằng quỹ lương cơ bản nhân với hệ số do HĐND thành phố quyết định.

Dự thảo giữ nguyên phương án chi là 0,5 lần quỹ lương cơ bản chi hằng tháng cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức hiện có; 0,3 lần quỹ lương cơ bản chi cuối năm cho cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm cụ thể hóa phương án chi theo nguyên tắc của Nghị quyết.

Về dự kiến nguồn lực, theo Sở Tài chính Hà Nội, số biên chế của thành phố tháng 12/2024 là 23.070 người với quỹ lương 2.481 tỷ đồng. Nhu cầu kinh phí chi thu nhập tăng thêm năm 2025 dự kiến 1.985 tỷ đồng, từ nguồn cải cách tiền lương còn dư năm 2024 là 58.052 tỷ đồng.