3 lỗi vệ sinh nhà cửa khiến sàn gỗ hư hại nhanh mà bạn không ngờ tới

Không thể phủ nhận vẻ đẹp ấm cúng và đẳng cấp mà sàn gỗ mang lại cho không gian sống hiện đại. Tuy nhiên, để giữ được độ bóng đẹp ấy, công sức bảo dưỡng bỏ ra không hề nhỏ.

Theo các chuyên gia, nhiều gia đình đang mắc phải những sai lầm tai hại trong việc vệ sinh, khiến tuổi thọ của sàn giảm sút nhanh chóng, thậm chí gây ra tình trạng cong vênh, xỉn màu chỉ sau vài năm sử dụng.

Dưới đây là 3 thói quen ngỡ như vô hại nhưng lại đang tàn phá sàn nhà của bạn mỗi ngày.

Sở hữu sàn gỗ sang trọng là niềm tự hào của nhiều gia chủ, nhưng sự chăm chút thái quá đôi khi lại là "con dao hai lưỡi" (Ảnh: The Home Depot).

Lạm dụng nước và chất tẩy rửa hương liệu

Sàn gỗ thường được phủ một lớp polyurethane để bảo vệ. Lớp phủ này khá nhạy cảm và không được thiết kế để chịu đựng tần suất tẩy rửa liên tục.

Việc bạn lau quá ướt khiến nước ngấm vào khe gỗ gây trương nở, trong khi các chất tẩy rửa chứa axit hoặc amoniac sẽ ăn mòn lớp bóng bảo vệ này. Hậu quả là chỉ sau khoảng 2 năm, sàn nhà sẽ mất đi độ bóng, trở nên xỉn màu và dễ bị trầy xước hơn.

Giải pháp tối ưu là hãy lười đi một chút. Hạn chế lau ướt, chỉ nên thực hiện khi thật sự cần thiết và sử dụng các sản phẩm chuyên dụng cho sàn gỗ có độ pH trung tính thay vì các loại hóa chất đa năng tẩy rửa mạnh.

Bỏ qua bước làm sạch khô trước khi lau

Trong điều kiện khí hậu nhiều bụi mịn như ở các đô thị lớn tại Việt Nam, việc bỏ qua bước quét hoặc hút bụi mà lau ướt ngay lập tức là hành động "tự sát" đối với sàn gỗ.

Danny Niemela ví von bụi bẩn và các hạt sạn nhỏ trên sàn lúc này giống như những tờ giấy nhám. Khi bạn di cây lau ướt qua lại, vô tình bạn đang chà xát, mài mòn mặt sàn bằng chính những hạt bụi đó.

Những vết xước li ti này thoạt nhìn khó phát hiện bằng mắt thường, nhưng theo thời gian, chúng tích tụ lại làm mất đi chiều sâu và vẻ đẹp nguyên bản của vân gỗ. Vì vậy, quy tắc bất di bất dịch là phải hút bụi hoặc quét sạch sẽ trước khi nghĩ đến việc dùng khăn ẩm.

Một mẹo nhỏ khác để giảm thiểu bụi cát là tập thói quen tháo giày dép ngay tại cửa, tránh mang theo đất cát từ đường phố vào khu vực sinh hoạt chung.

Chủ quan với nội thất và dụng cụ vệ sinh

Nội thất gỗ thịt hay kim loại nặng thường thấy trong các gia đình Việt là kẻ thù của sàn gỗ nếu không được xử lý đúng cách. Chỉ một lần lỡ tay kéo lê chiếc bàn ăn hay bộ sofa để quét dọn ngày Tết cũng đủ để lại những vết hằn "chí mạng" khó phục hồi.

Bên cạnh đó, việc sử dụng máy hút bụi sai cách cũng gây hại không kém. Các loại máy hút có đầu bàn chải xoay cứng vốn dành cho thảm nỉ sẽ cào xước mặt gỗ trơn. Hãy chuyển sang chế độ hút cho sàn cứng hoặc dùng đầu hút chổi lông mềm.

Để bảo vệ tài sản đắt tiền này, gia chủ nên trang bị ngay những miếng lót nỉ dưới chân toàn bộ bàn ghế, tủ kệ. Đây là khoản đầu tư vô cùng nhỏ nhưng mang lại hiệu quả bảo vệ dài lâu. Đồng thời, nếu nhà có nuôi thú cưng, việc cắt móng thường xuyên cho chúng là bắt buộc để tránh những vết cào không đáng có trên mặt sàn.

Tóm lại, bí quyết để sàn gỗ luôn bền đẹp nằm ở triết lý "càng ít tác động càng tốt". Đừng chăm sóc thái quá, hãy giữ cho sàn khô ráo và xử lý các vết bẩn ngay khi chúng vừa xuất hiện thay vì đợi đến lịch vệ sinh định kỳ.