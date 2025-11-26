Lật xe chở công nhân, hơn 10 người bị thương ở Tây Ninh

Khoảng 18h30 ngày 26/11, xe khách mang biển số 63E-018.95 chở hơn 20 công nhân chạy trên tỉnh lộ 826, hướng xã Rạch Kiến đi xã Cần Đước, tỉnh Tây Ninh.

Khi đến khu vực Mỹ Lệ, phương tiện bất ngờ mất lái rồi lật ngang, khiến hơn 10 công nhân bị thương, mắc kẹt trong xe kêu cứu.

Xe chở công nhân bị lật, chắn ngang đường (Ảnh: Bảo Linh).

Người dân địa phương phát hiện vụ việc liền đập cửa kính, đưa các nạn nhân ra ngoài. Hơn 10 người bị thương được chuyển đến Trung tâm Y tế khu vực Cần Đước cấp cứu.

Công an xã Mỹ Lệ đã có mặt bảo vệ hiện trường và phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Theo nhân chứng, xe khách chở công nhân từ một công ty trong Khu công nghiệp Cầu Tràm về xã Cần Đước thì gặp nạn.