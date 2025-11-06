Bão Kalmaegi ảnh hưởng Trung Bộ tối nay, chuyên gia cảnh báo nguy cơ đi kèm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 7h ngày 6/11, tâm bão Kalmaegi (bão số 13) cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 330km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17. Trong 12 giờ tới bão di chuyển ổn định theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Đến 19h cùng ngày, trên vùng ven biển Quảng Ngãi - Đắk Lắk với cường độ cấp 13, giật cấp 17 và đi sâu vào đất liền.

Lúc 7h ngày 7/11, bão trên khu vực Nam Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, hiện sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão Kalmaegi lên đến 157km/h. Đài này dự báo đến chiều tối 6/11, bão sẽ đạt cực đại với sức gió lên đến 176km/h và sau đó suy yếu, đi sâu vào đất liền Trung Bộ.

Còn theo cơ quan khí tượng Hong Kong (Trung Quốc) sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đang ở mức 160km/h, đạt cực đại vào chiều tối nay với sức gió lên tới gần 180km/h và sau đó suy yếu dần khi vào gần đất liền Quảng Ngãi - Gia Lai.

Hướng di chuyển của bão số 13 (Ảnh: NCHMF).

TS Trương Bá Kiên, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, cho biết bão Kalmaegi sau khi vào Biển Đông đã gặp môi trường thuận lợi về nhiệt, ẩm cùng với nhiệt độ mặt nước biển cao 29-30 độ C.

Cùng với đó, bão đang trong giai đoạn trưởng thành, nối với dải hội tụ nhiệt đới nên được tiếp thêm năng lượng để tăng cấp, do đó bão có thể đạt cực đại ở cuối cấp 14, đầu cấp 15 vào chiều tối nay (6/11).

Theo TS Trương Bá Kiên, hiện các mô hình dự báo trong nước và quốc tế khá thống nhất về quỹ đạo và cường độ của bão Kalmaegi. Các mô hình dự báo đều cho thấy trong những giờ tới bão đi theo hướng Tây Tây Bắc, trọng tâm chịu ảnh hưởng từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa.

Ông nhận định, thời gian bão bắt đầu ảnh hưởng đến đất liền nước ta là từ tối nay đến rạng sáng mai (7/11). Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ sẽ chịu tác động mạnh nhất của bão Kalmaegi về gió to, mưa lớn, sóng cao.

TS Trương Bá Kiên đưa ra khuyến cáo trong 24-48 giờ tới, các địa phương từ Quảng Trị đến Khánh Hòa cần chủ động triển khai phương án ứng phó với bão.

Các địa phương nêu trên cần rà soát các khu dân cư ven sông, suối, sườn núi dốc để lập kế hoạch sớm sơ tán người dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở, ngập sâu; kiểm tra, gia cố đê điều, hồ chứa, công trình thủy lợi, hạ tầng ven biển, đảm bảo an toàn hồ đập và hệ thống tiêu thoát lũ.

Người dân cần theo dõi sát bản tin dự báo bão, tuyệt đối không ra khơi hoặc lưu trú trên lồng bè, chòi canh trong thời gian bão hoạt động; chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, chuẩn bị đầy đủ lương thực, nước sạch, đèn pin, sạc dự phòng và thuốc men.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của bão số 13, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) gió mạnh cấp 8-11; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm bão cao 8-10m; biển động dữ dội.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11, sóng biển cao 3-5m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 7-9m; biển động dữ dội.

Từ chiều tối 6/11, khu vực ven biển Huế - Đắk Lắk đề phòng mực nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực.

Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền ven biển Nam Quảng Trị - Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk từ chiều tối 6/11 có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trọng tâm là phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi - Đắk Lắk), giật cấp 14-15.

Từ tối và đêm 6/11, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10.