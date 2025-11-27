Nga không nhượng bộ, Ukraine vạch lằn ranh đỏ về thỏa thuận hòa bình

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov (Ảnh: Interfax).

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 26/11 tuyên bố ông hoan nghênh những nỗ lực của Mỹ trong việc xây dựng thỏa thuận hòa bình nhằm giải quyết xung đột Ukraine, nhưng cũng khẳng định sẽ không có bất kỳ nhượng bộ nào từ phía Moscow.

“Chúng tôi sẽ không nhượng bộ hoặc từ bỏ cách tiếp cận của mình đối với những vấn đề then chốt trong việc giải quyết các nhiệm vụ mà chúng tôi đang phải đối mặt, bao gồm cả trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt (tại Ukraine)”, ông Ryabkov nhấn mạnh.

Ông Ryabkov cũng nhắc lại lập trường của Điện Kremlin rằng bất kỳ giải pháp nào cũng cần giải quyết "nguyên nhân gốc rễ" của cuộc xung đột tại Ukraine.

“Trong vài ngày qua, chúng tôi đã chứng kiến ​​hàng loạt vụ rò rỉ thông tin, các cuộc tấn công và công kích thông qua truyền thông và mạng xã hội của Anh về ý tưởng đạt được một thỏa thuận nhằm giải quyết tận gốc cuộc xung đột này”, ông Ryabkov nói.

Mỹ gần đây đã soạn thảo kế hoạch ​​hòa bình gồm 28 điểm nhằm giải quyết cuộc xung đột Ukraine. Tuy nhiên, động thái này vấp phải sự phản đối từ Ukraine và các nước châu Âu, do các nước này muốn điều chỉnh một số nội dung trong thỏa thuận. Vào ngày 23/11, Mỹ và Ukraine đã tổ chức các cuộc tham vấn về kế hoạch hòa bình của Washington tại Geneva.

Theo hãng tin RBC-Ukraine, hai phái đoàn Mỹ và Ukraine đã điều chỉnh kế hoạch hòa bình, nhưng vẫn còn một số vấn đề then chốt dự kiến được thảo luận tại cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và Ukraine sắp tới. Tổng thống Trump hôm 26/11 cho biết kế hoạch hòa bình đã được rút gọn từ 28 điểm xuống còn 22 điểm.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moscow mới được xem kế hoạch hòa bình 28 điểm thông qua các kênh không chính thức và chưa được xem bất kỳ phiên bản sửa đổi nào khác. Theo nhà ngoại giao Nga, Moscow hy vọng Washington sẽ thông báo cho Nga về kết quả tham vấn với Kiev và châu Âu.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Nga coi dự thảo kế hoạch hòa bình cho Ukraine mà Moscow nhận được từ phía Mỹ có giá trị thực chất. "Chúng tôi tin rằng đây có thể là cơ sở rất tốt cho các cuộc đàm phán", ông nói thêm.

Tổng thống Trump ngày 25/11 thông báo ông đã chỉ đạo Đặc phái viên Steve Witkoff gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow, đồng thời, Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll sẽ gặp phía Ukraine.

Điện Kremlin ngày 26/11 xác nhận Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, và một loạt quan chức chủ chốt khác của Mỹ sẽ đến Moscow vào tuần tới để đàm phán về một kế hoạch hòa bình khả thi cho Ukraine.

Kế hoạch hòa bình của Mỹ được cho là bao gồm yêu cầu Ukraine nhượng toàn bộ lãnh thổ Donbass cho Nga, cắt giảm quy mô lực lượng vũ trang Ukraine, yêu cầu Ukraine không gia nhập NATO và cấm hoàn toàn binh sĩ nước ngoài cũng như các loại vũ khí tầm xa trên lãnh thổ Ukraine.

Ukraine vạch lằn ranh đỏ về thỏa thuận hòa bình

Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Oleksandr Bevz ngày 26/11 tuyên bố Kiev không công nhận sự kiểm soát của Nga đối với bất kỳ vùng lãnh thổ nào và sẽ không đồng ý với bất kỳ thay đổi nào đối với Hiến pháp của Ukraine để đạt được thỏa thuận hòa bình tiềm năng,

"Chúng tôi đã tuyên bố rằng Ukraine sẽ không chấp nhận bất kỳ sự công nhận nào, và Ukraine sẽ không thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với Hiến pháp", ông Bevz nhấn mạnh.

Theo ông, đây là những lằn ranh đỏ mà Ukraine đã vạch ra.

"Theo quan điểm của Ukraine, không có gì để thảo luận ở đây. Chúng ta sẽ xem xét những gì có thể được hình thành từ quá trình đàm phán này. Tuy nhiên, tôi cho rằng lập trường của lãnh đạo Ukraine vẫn không thay đổi về vấn đề này", Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine lưu ý.

Ông Bevz khẳng định toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine là nền tảng và không thể thương lượng. Theo ông, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nên thảo luận trực tiếp các vấn đề nhạy cảm trong kế hoạch hòa bình của Mỹ.

Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk ngày 24/11 cũng tuyên bố Kiev vẫn sẵn sàng đàm phán hòa bình với Nga, nhưng sẽ không bao giờ chính thức công nhận sự kiểm soát của Nga về lãnh thổ hoặc chấp nhận các hạn chế về quy mô quân đội cũng như gia nhập liên minh.