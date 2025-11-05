Bão Kalmaegi có xu thế mạnh lên, quân đội sẵn sàng bay cứu hộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 13h ngày 5/11, vị trí tâm bão Kalmaegi (bão số 13) cách đảo Song Tử Tây khoảng 360km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13-14 (133-166km/h), giật cấp 17.

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ nhanh khoảng 25km/h.

Đến 13h ngày 6/11, bão cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 290km về phía Đông Đông Nam với cường độ cấp 14, giật cấp 17 và có khả năng mạnh thêm, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ nhanh khoảng 25km/h.

Lúc 1h ngày 7/11, bão trên đất liền ven biển Quảng Ngãi - Đắk Lắk với cường độ cấp 12, giật cấp 15, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h và đi sâu vào đất liền.

Đến 13h ngày 7/11, bão trên đất liền phía Nam Lào và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới với cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, hiện sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão Kalmaegi lên đến 138km/h. Đài này dự báo đến chiều 6/11, bão sẽ đạt cực đại với sức gió lên đến 158km/h và sau đó suy yếu dần.

Hướng di chuyển của bão số 13 (Ảnh: NCHMF).

Còn theo cơ quan khí tượng Hong Kong sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đang khoảng 145km/h. Đài Hong Kong dự báo bão đạt cực đại khi ngoài Biển Đông với sức gió lên tới 165km/h, khi vào đất liền Quảng Ngãi - Gia Lai còn 145km/h.

Để khẩn trương ứng phó với bão Kalmaegi, Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ ứng trực, chủ động theo dõi, nắm chắc diễn biến của bão; điều động lực lượng, phương tiện cao nhất, triển khai ngay các biện pháp phòng, tránh, ứng phó với bão và mưa lũ sau bão với phương châm “chủ động từ sớm, từ xa”, bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng.

Bộ Quốc phòng giao Quân khu 4, 5, 7 phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức các đoàn đi kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo triển khai công tác ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão tại các tỉnh trên địa bàn.

Đồng thời các đơn vị cần tổ chức lực lượng, phương tiện ém lót sẵn tại các trọng điểm từ Đà Nẵng đến Gia Lai, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương triển khai công tác phòng, tránh, ứng phó, cứu hộ, cứu nạn.

Quân khu 5 chủ trì, phối hợp với thành phố Đà Nẵng sẵn sàng triển khai thiết lập Sở Chỉ huy phía trước của Chính phủ tại Bộ Tư lệnh Quân khu; phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Binh chủng Thông tin liên lạc bảo đảm đường truyền và các điều kiện cần thiết khác để phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành công tác ứng phó bão Kalmaegi.

Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm, cứu nạn khi có tình huống xảy ra trên biển, đảo.

Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 sẵn sàng lực lượng, phương tiện thực hiện bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; vận chuyển lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm đến các khu vực bị chia cắt, cô lập khi có lệnh của Bộ.