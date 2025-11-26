Đắk Lắk ra lệnh cấm biển đến khi bão Koto tan

Ngày 26/11, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh cấm biển kể từ 6h cùng ngày cho đến khi bão số 15 tan.

Theo đó, tỉnh Đắk Lắk yêu cầu lãnh đạo các xã, phường ven biển thông báo cấm các tàu thuyền ra khơi và các hoạt động đánh bắt thủy, hải sản trên biển.

Đắk Lắk ra lệnh cấm biển đến khi bão số 15 tan (Ảnh minh họa: Doãn Công).

Tỉnh này cũng chỉ đạo các đơn vị phụ trách phối hợp với các địa phương ven biển theo dõi chặt chẽ các thông tin về tình hình diễn biến của thời tiết để chủ động thông báo, cho ngư dân hoạt động hành nghề đánh bắt trên biển trở lại sau bão và có kế hoạch sản xuất cho phù hợp đảm bảo an toàn khi hành nghề.

Về bảo đảm an toàn người và phương tiện hoạt động trên biển, tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị liên quan chỉ đạo các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động sửa chữa, đóng tàu và các hoạt động vận tải biển khác triển khai thực hiện công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn theo kế hoạch đã được xây dựng.

Đồng thời, triển khai công tác tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác, đánh bắt thủy, hải sản trên biển nghiêm túc thực hiện khi có thông báo, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú bão, neo đậu.

Tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo tuyệt đối không cho người ở lại trên tàu, lồng bè nuôi trồng thủy sản, chòi canh.

Tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu các thủy điện tuân thủ các quy định đóng mở cửa van, không được gây lũ nhân tạo (Ảnh: Uy Nguyễn).

Trước đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các chủ hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông H'năng tổ chức thực hiện vận hành đưa mực nước hồ về mực nước đón lũ trước 10h ngày 28/11.

Trong đó, Thủy điện Sông Ba Hạ mức 102m; Thủy điện Sông Hinh mức 204,5m và Thủy điện Krông H'năng mức 251,5m.

Khi vận hành xả lũ, các thủy điện nêu trên phải tuân thủ theo quy định về trình tự đóng mở các cửa van, đảm bảo không gây lũ nhân tạo đột ngột, bất thường, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản người dân khu vực ven sông, hạ du hồ chứa.