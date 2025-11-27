Arsenal khuất phục Bayern Munich, khẳng định tham vọng Champions League

Arsenal nối dài chuỗi trận thắng tại vòng bảng UEFA Champions League lên con số 9 sau khi đánh bại Bayern Munich với tỷ số 3-1 vào rạng sáng 27/11, chấm dứt chuỗi bất bại của "Hùm xám" ở mọi đấu trường mùa này. Sau 5 lượt trận toàn thắng, Arsenal đã vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng.

Trận đấu khởi đầu đầy sôi động với sự nhập cuộc mạnh mẽ của Bayern Munich, nhưng Arsenal đã nhanh chóng thể hiện sức mạnh và mở tỷ số ở phút 22. Từ tình huống Bukayo Saka thực hiện quả phạt góc, Jurrien Timber đón đường chuyền và đánh đầu qua tầm với của Manuel Neuer, đưa bóng vào lưới mở tỷ số trận đấu.

Bayern Munich nhập cuộc mạnh mẽ dù phải thi đấu trên sân Arsenal (Ảnh: Getty).

Bị dẫn trước, nhưng đội bóng Đức không hề nao núng và chỉ 10 phút sau đã có câu trả lời hoàn hảo. Đường chuyền của Joshua Kimmich được Serge Gnabry bình tĩnh vô lê vào đúng vị trí của Lennart Karl, người đã sút tung lưới David Raya gỡ hòa 1-1. Đây là bàn thắng thứ hai liên tiếp của Karl trong hai lần ra sân tại Champions League.

Hiệp một đầy kịch tính đã khép lại với tỷ số hòa, nhưng những cơ hội liên tiếp đã chuyển sang có lợi cho đội chủ nhà sau khi hiệp hai bắt đầu. Mikel Merino sút bóng chệch khung thành trong gang tấc từ giữa vòng cấm, trước khi cú đánh đầu của Cristhian Mosquera bị Neuer cản phá ngay từ cự ly gần một cách khó tin. Saka sau đó suýt chút nữa đã ghi bàn sau khi Neuer cản phá được cú sút của Rice, nhưng tất cả những cơ hội đó chỉ là màn dạo đầu cho những gì xảy ra tiếp theo.

Chỉ vài phút sau khi vào sân, Riccardo Calafiori đã có một pha bứt tốc bên cánh trái, phối hợp với Eberechi Eze trong một pha chồng biên, trước khi tạt bóng chính xác đến chân Noni Madueke. Cầu thủ người Anh đã sút tung lưới đối phương nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 69.

Bayern Munich buộc phải dồn lên tấn công tìm bàn gỡ. Khi đội khách tấn công dồn dập, Arsenal đã tìm được thời cơ để thực hiện phản công. Phút 77, Gabriel Martinelli lao lên trong một pha phản công của đội chủ nhà, anh đã tự tin vượt qua Neuer đang lao ra và sút bóng vào lưới trống nâng tỷ số lên 3-1.

Các cầu thủ Arsenal ăn mừng bàn thắng của Martinelli (Ảnh: Getty).

Bàn thắng của Martinelli chính thức dập tắt hy vọng giữ mạch bất bại của Bayern Munich. Chiến thắng này giúp Arsenal nối dài chuỗi 16 trận không thua trên mọi đấu trường và gửi đi thông điệp đầy sức nặng rằng họ đủ khả năng cạnh tranh danh hiệu Champions League mùa này.

Đội bóng của Vincent Kompany cuối cùng đã dễ dàng chịu khuất phục trước đối thủ mạnh nhất mà họ từng đối mặt trong mùa giải này, tuy nhiên cũng không quá thất vọng vì đây mới chỉ là thất bại đầu tiên của họ sau 22 trận trên sân khách.