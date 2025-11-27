Những đứa trẻ trốn học do "không còn lối thoát"

Brooke Perry là một cán bộ chuyên trách điểm danh và điều phối viên hỗ trợ người vô gia cư tại quận Champaign, bang Ohio (Mỹ). Nơi Perry làm việc hằng năm có hàng trăm học sinh trốn học và cần được hỗ trợ quay lại lớp.

Những đứa trẻ sống tại vùng nông thôn Ohio, Mỹ (Ảnh: Danna Singer).

Mỗi lần đến thăm nhà của các em, Perry chứng kiến những cảnh đời đối lập. Cô cho rằng bất kỳ ai tận mắt nhìn điều kiện sống của những đứa trẻ vùng nông thôn ấy đều sẽ hiểu nguyên nhân khiến việc đến trường bị đặt xuống cuối danh sách ưu tiên trong cuộc đời của các em.

Beth Macy, cựu phóng viên và tác giả cuốn “Dopesick”, cho biết 40 năm trước, bà từng là một cô gái nghèo nông thôn, làm việc chân tay, nhưng vẫn có cơ hội vào đại học và vươn lên thành tầng lớp trung lưu. Thế nhưng, con đường đó giờ đây gần như khép lại với nhiều thanh thiếu niên ở nông thôn.

Khoảng 20% học sinh công lập Mỹ đang theo học tại các trường vùng nông thôn. Riêng ở Urbana, tỷ lệ trẻ em nghèo đã tăng gấp ba so với thời Macy rời đi và gần chạm mốc 25% vào năm 2023. Mức độ nghèo đói ở nông thôn thường cao hơn so với thành thị, kéo theo hàng loạt hệ lụy.

Bà Macy cho biết nguyên nhân "trẻ em nghèo ở nông thôn ngày càng nghèo" bắt nguồn từ việc các nhà máy dần rời khỏi quận nông thôn, khiến cơ hội việc làm giảm dần, tệ nạn về ma túy lan rộng.

Từ đó, nhiều gia đình tan vỡ. Cảm giác tuyệt vọng bao trùm cộng đồng đã khiến sức khỏe tinh thần và sang chấn trở thành hai vấn đề lớn nhất của thanh thiếu niên tại nông thôn. Những đứa trẻ lớn lên trong môi trường thiếu ổn định không chỉ đối mặt rủi ro về an toàn mà còn mất dần các kỹ năng sống cơ bản.

Một nghiên cứu tại Maine (Mỹ) cho thấy một số trường ở nông thôn chỉ có y tá đến một lần mỗi tháng, khiến giáo viên phải kiêm luôn vai trò nhân viên chăm sóc xã hội. Thiếu giáo viên vẫn là vấn đề dai dẳng. Trong khi đó, Bộ Giáo dục liên bang lại cắt nguồn tài trợ cho việc đào tạo giáo viên đầu năm nay.

Theo Macy, giải pháp bền vững hỗ trợ trẻ em nghèo tại nông thôn là mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ toàn diện, bao gồm thực phẩm, y tế học đường và tư vấn tâm lý. Tuy nhiên, điều này gặp trở ngại lớn vì số lượng học sinh ít trong khi mức độ cần được hỗ trợ chính sách cao và địa bàn trải rộng.

Không những vậy, việc đào tạo nghề, một trong những cách giúp thanh thiếu niên tại nông thôn có công việc tốt và phù hợp, lại đang không được xem trọng. Điều gây tranh cãi là dù chính quyền tuyên bố muốn hỗ trợ đào tạo nghề, họ lại tìm cách cắt ngân sách Job Corps – chương trình đào tạo nghề cho học sinh có thu nhập thấp.