Người dân miền Trung bơm nước, xúc cát lên mái nhà chống bão Kalmaegi

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão Kalmaegi, người dân làng chài Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) đang hối hả chạy đua với thời gian để chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản trước khi cơn bão Kalmaegi đổ bộ vào đất liền.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, nhiều người dân tại khu vực làng chài Nhơn Lý đã áp dụng phương pháp bơm nước lên mái nhà để tránh bị tốc mái.

Anh Nguyễn Văn Trọng (33 tuổi) đang thực hiện việc bơm nước lên mái nhà vào chiều 5/11.

Anh Trọng chia sẻ: "Phương pháp bơm nước vào bọc nilon để kê mái thay cho bao cát hay gạch rất tiện lợi và hiệu quả. Khi bão tan, chỉ cần chọc thủng bao nilon để nước chảy đi, không mất nhiều thời gian và công sức".

Ông Nguyễn Văn Hái (66 tuổi) đang phụ con trai bơm nước lên mái nhà.

"Khu vực làng chài này cũng gần 10 năm rồi mới có cơn bão được dự đoán lớn như vậy. Hi vọng bão sẽ suy yếu để người dân đỡ vất vả", ông Hái bày tỏ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào lúc 13h ngày 5/11, vị trí tâm bão Kalmaegi (bão số 13) cách đảo Song Tử Tây khoảng 360km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 13-14 (133-166km/h), giật cấp 17. Trong 24 giờ tới, bão được dự báo sẽ di chuyển theo hướng Tây với tốc độ nhanh khoảng 25km/h.

Nhiều gia đình tại khu vực làng chài Nhơn Lý cũng sử dụng bao cát để chằng chống mái nhà trước khi cơn bão Kalmaegi đổ bộ vào đất liền.

Những bao cát nặng hàng chục ký được người dân đưa lên mái nhà, nhằm cố định mái tôn, tránh bị gió bão cuốn bay.

Nhiều thanh niên trai tráng trong làng chài Nhơn Lý cũng tất bật lấy cát từ các đồi trống để mang về chằng chống nhà cửa.

Một số người dân còn cắt tỉa cây xanh trong khuôn viên để tránh gãy đổ khi cơn bão đổ bộ.

Không chỉ chằng chống nhà cửa, người dân làng chài Nhơn Lý còn tích cực bảo vệ tài sản của họ trước khi cơn bão tiến vào đất liền.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo, từ chiều tối 6/11, khu vực ven biển Huế - Đắk Lắk cần đề phòng mực nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn, có thể gây ngập úng tại các khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển và làm chậm thoát lũ. Toàn bộ tàu thuyền và khu nuôi trồng thủy sản trong các vùng nguy hiểm đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.