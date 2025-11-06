Diễn biến mưa gió tại miền Trung trước giờ bão Kalmaegi đổ bộ

Tại thành phố Đà Nẵng, sáng 6/11, thời tiết âm u, một số khu vực phía Nam thành phố có mưa nhỏ. Sóng biển đến thời điểm này chưa cao, ngư dân đang khẩn trương cẩu thuyền lên bờ để đảm bảo an toàn tài sản.

Trước đó, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị khẩn trương xây dựng phương án cụ thể về ứng phó với bão Kalmaegi.

Ngư dân đang khẩn trương cẩu những chiếc thuyền cuối cùng lên bờ để tránh bão (Ảnh: Hoài Sơn).

Thành phố giao Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an cùng các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương kiểm tra, rà soát các khu vực, địa điểm có nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt, lũ quét nặng để sơ tán, di dời người dân đến nơi an toàn. Việc di dời phải hoàn thành trước chiều ngày 6/11.

Tại phường Tam Kỳ (Quảng Nam cũ) lúc 7h30 sáng nay, thời tiết không mưa, gió nhẹ. Người dân vẫn sinh hoạt bình thường.

Ông Trần Nam Hùng, một người dân sống tại đường Lý Thường Kiệt, phường Tam Kỳ cho biết, có nghe thông báo bão vào khu vực miền Trung, trong đó thành phố Đà Nẵng có ảnh hưởng, tuy nhiên đến giờ này vẫn chưa thấy mưa gió.

Đường phố tại phường Tam Kỳ sáng 6/11 (Ảnh: Công Bính).

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đức Sinh, một người dân sống tại vùng biển Tam Thanh thuộc phường Quảng Phú cho biết, sáng nay trời yên, biển chưa động, người dân vẫn sinh hoạt bình thường. Người dân và chính quyền cũng sẵn sàng công tác ứng phó khi có gió mạnh.

Tại Quảng Ngãi, sáng 6/11, khu vực phía đông của tỉnh này có mưa rào, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 5, giật cấp 6; biển động, sóng cao 2-3m.

Biển động, sóng lớn liên tục lao vào bờ biển xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi (Ảnh: Nguyễn Vương).

Vùng biển của tỉnh Quảng Ngãi (bao gồm Đặc khu Lý Sơn) có mưa rào và dông vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 5, giật cấp 6, biển động; sóng biển cao 2-3m.

Tại đặc khu Lý Sơn có mưa, trời âm u, sóng biển cao hơn 3m. Tại trung tâm tỉnh Quảng Ngãi, từ sáng sớm 6/11 cũng đã có mưa và gió nhẹ.

Ngư dân Lý Sơn đã đưa tàu thuyền vào nơi trú bão an toàn (Ảnh: Văn Huy)

Dự báo trong 12-36 giờ tới, vùng biển Quảng Ngãi (bao gồm Đặc khu Lý Sơn) có gió cấp 6-7, giật cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-11, giật cấp 13-14; sóng cao 4-6m. Khu vực gần tâm bão 13 đi qua có gió mạnh cấp 12-13, giật cấp 15-16; biển động dữ dội, sóng cao 6-8m.

Tại Gia Lai, khu vực Quy Nhơn, sáng 6/11, trời bắt đầu có mưa nhỏ và gió nhẹ. Chính quyền địa phương đã kích hoạt ứng phó bão mức cao nhất, đồng thời yêu cầu công tác di dời, sơ tán dân hoàn thành trước sáng hôm nay.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, lúc 1h ngày 6/11, vị trí tâm bão cách Quy Nhơn khoảng 580km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 25-30km/h.

Biển Quy Nhơn (Gia Lai) sóng bắt đầu lớn, trời bắt đầu có mưa vừa (Ảnh: Doãn Công).

Từ chiều 6/11, vùng biển ngoài khơi tỉnh Gia Lai gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11, sóng biển cao 3-6m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 7-9m, biển động dữ dội.

Khu vực ven biển tỉnh Gia Lai có nước dâng do bão cao 4-8m. Cảnh báo từ chiều 6/11, khu vực ven biển Gia Lai đề phòng mực nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực.

Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Tại Đắk Lắk, sáng nay, một số xã, phường ven biển như Tuy Hòa, Đông Hòa, Phú Yên, Hòa Hiệp, Xuân Lộc, Xuân Cảnh, Tuy An Bắc… thời tiết âm u. Riêng tại phường Sông Cầu xuất hiện mưa vừa.

Tại phường Sông Cầu trời có đổ mưa nhỏ (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo dự báo, từ chiều cùng ngày, một số địa phương ven biển có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng dần lên cấp 8-9; các vùng gần tâm bão gồm: Sông Cầu, Tuy An, Đồng Xuân cấp 10-12, giật cấp 14-15.

Từ chiều 6/11 đến trưa 7/11, trên khu vực tỉnh Đắk Lắk có mưa to đến rất to ở khu vực phía Đông, các xã, phường: Tuy Hòa, Sơn Hòa, Sông Hinh. Tây Hòa, Phú Hòa, Đông Hòa, Tuy An, Đồng Xuân, Sông Cầu 200-300mm, có nơi trên 400mm/đợt.

Khu vực vùng núi phía Tây như Buôn Đôn, Quảng Phú, Ea Súp, Ea Knốp, Krông Pắk, Ea Kly, Ea Kar, Ea Drăng, Buôn Hồ, Buôn Ma Thuột, Dray Bhăng, Liên Sơn Lắk, Krông Bông, Krông Năng, Buôn Trấp, Yang Mao lượng mưa 80-150mm, có nơi lớn hơn 200mm/đợt.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, tỉnh Đắk Lắk yêu cầu phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc, gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Ngày 6/11, tại phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), xuất hiện mưa nhỏ rải rác, biển động mạnh với sóng lớn liên tục.

Biển Nha Trang sáng 6/11 đã có sóng lớn (Ảnh: Trung Thi).

Mặc dù chưa có gió mạnh, song do điều kiện thời tiết xấu, nhiều người dân và du khách đã chủ động hạn chế ra đường, tạm ngưng các hoạt động ven biển để đảm bảo an toàn.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Khánh Hòa, từ trưa và chiều 6/11 đến hết ngày 7/11, tỉnh này có khả năng chịu tác động của gió bão mạnh cấp 6, sau tăng lên 7, giật cấp 8-9.

Vùng ven biển có khả năng chịu tác động của gió bão mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2-4m, riêng phía Bắc tỉnh mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11. Sóng biển cao 3-5m.