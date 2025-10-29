Bộ đội vượt lũ cứu người phụ nữ suy kiệt vì 4 ngày chưa được chạy thận

Lực lượng công binh vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu (Video: Quốc Triều).

Ngày 29/10, lũ trên sông Vu Gia và sông Thu Bồn vượt báo động 3 làm nhiều khu vực ngập sâu 1,5-2m. Vùng “rốn lũ” xã Đại Lộc (thành phố Đà Nẵng) ngập trên diện rộng khiến nhiều khu dân cư bị cô lập hoàn toàn.

Người dân xã Đại Lộc bị cô lập trong dòng nước lũ đục ngầu.

Trước tình hình mưa lũ phức tạp, Quân khu 5 đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc Lữ đoàn Công binh 270 trực chiến tại xã Đại Lộc để hỗ trợ người dân.

Sáng 29/10, tổ công tác của Lữ đoàn Công binh 270 nhận thông tin một bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối cần được hỗ trợ đến Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi Quảng Nam cấp cứu. Tổ công tác gồm 5 cán bộ, chiến sĩ lập tức lên đường đón bệnh nhân.

Khu vực ven sông Vu Gia ngập sâu 1,5-2m, nước chảy xiết. Ca nô của lực lượng Công binh vượt lũ rồi len lỏi vào các khu dân cư đang ngập sâu. Nước lũ mênh mông, dây điện chằng chịt, cây cối ngã đổ khiến việc di chuyển rất khó khăn. Các chiến sĩ phải dầm mình trong lũ kéo ca nô qua khu vực có chướng ngại vật.

Sau gần một giờ, lực lượng Công binh đã tiếp cận được nơi chị A.T.H. (45 tuổi) đang ở. Chị H. bị suy thận nặng, phải chạy thận định kỳ. Vì mưa lũ cô lập mà 4 ngày qua chị không thể đi chạy thận khiến sức khỏe ảnh hưởng nghiêm trọng.

“Mưa lũ đường ngập hết nên không đi chạy thận được. Đến sáng nay tôi ngất xỉu nên phải nhờ các anh bộ đội đưa đến bệnh viện”, chị H. chia sẻ.

Thượng úy Nguyễn Dung Quất (Lữ đoàn Công binh 270) cho biết cán bộ, chiến sĩ của lữ đoàn được điều động đến vùng “rốn lũ” xã Đại Lộc hỗ trợ người dân. Hai ngày qua, các tổ công tác đã hỗ trợ nhiều người dân xã Đại Lộc bị đau ốm đến bệnh viện kịp thời.

“Việc di chuyển trong lũ rất nguy hiểm vì nước chảy xiết, dưới dòng nước có nhiều vật cản. Dù vậy chúng tôi cố gắng khắc phục khó khăn để đến hỗ trợ người dân một cách nhanh nhất”, Thượng úy Nguyễn Dung Quất nói.