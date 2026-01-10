Văn hóa kinh doanh là sức mạnh mềm để doanh nghiệp Việt vươn tầm quốc tế

Nhiệm vụ chiến lược trong giai đoạn mới

Phát biểu tại lễ công bố bình chọn, xếp hạng Doanh nghiệp Văn hóa, Uy tín năm 2025, ông Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), nhấn mạnh rằng trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, việc xây dựng đạo đức và văn hóa kinh doanh không chỉ là yêu cầu cấp bách trước mắt mà còn là nhiệm vụ lâu dài, mang tính chiến lược.

Theo ông Hùng, chủ trương của Đảng và Nhà nước luôn nhất quán trong việc đặt văn hóa ngang hàng với kinh tế, chính trị và xã hội. Đặc biệt, Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị về xây dựng đội ngũ doanh nhân và Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân đã tạo nên một khung khổ thể chế thống nhất.

Đây là kim chỉ nam định hướng cho sự phát triển bền vững, yêu cầu giới chủ doanh nghiệp không chỉ tiếp thu tinh hoa thế giới mà phải giữ vững bản sắc dân tộc trong quản trị và điều hành.

“Xây dựng đạo đức và văn hóa kinh doanh không còn là lựa chọn, mà là nhiệm vụ lâu dài, mang tính chiến lược để chuẩn bị cho giai đoạn bứt phá mới của nền kinh tế”, Chủ tịch VCCI khẳng định.

Ông Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch VCCI phát biểu tại hội nghị (Ảnh: VCCI).

Doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam cần có đạo đức, văn hóa kinh doanh ngang tầm khu vực và thế giới

Hướng tới mục tiêu năm 2045 Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, lãnh đạo VCCI cho rằng đội ngũ doanh nhân cần phải sở hữu hệ quản trị và đạo đức kinh doanh ngang tầm khu vực. Việc hình thành một hệ giá trị chung, triết lý kinh doanh lành mạnh sẽ tạo nên “sức mạnh mềm”, giúp doanh nghiệp Việt không bị lép vế khi bước ra biển lớn.

Dưới góc nhìn kinh tế, ông Hồ Sỹ Hùng phân tích: Văn hóa kinh doanh thể hiện rõ nét nhất ở tính liêm chính và sự minh bạch. Những doanh nghiệp kiên định với các chuẩn mực đạo đức, lấy uy tín làm trung tâm không chỉ củng cố được niềm tin của xã hội mà còn hạn chế hiệu quả các rủi ro pháp lý và thị trường trong quá trình hội nhập.

Ông Hùng nhấn mạnh: Kinh doanh có trách nhiệm đã trở thành phương thức phát triển tất yếu. Chỉ khi gắn kết hài hòa giữa lợi ích kinh tế với lợi ích cộng đồng, doanh nghiệp mới có thể tạo dựng được năng lực cạnh tranh dài hạn.