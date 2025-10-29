Lũ trên sông ở Quảng Ngãi bằng đỉnh lũ năm 1999, cấm cầu Trà Khúc 1

Ngày 29/10, ông Nguyễn Phúc Nhân, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, cho biết ngay khi lũ trên sông Trà Khúc đạt mức báo động 3 (6,5m), đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi thực hiện việc cấm lưu thông qua cầu Trà Khúc 1.

Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ngãi cho hay trong thời gian tạm dừng khai thác, các đơn vị sẽ bố trí rào chắn ở hai đầu cầu Trà Khúc 1 và cử cán bộ canh gác kiểm soát, không cho phương tiện qua lại.

Lực lượng Cảnh sát giao thông túc trực tại cầu Trà Khúc 1 để ngăn các phương tiện qua lại nhằm đảm bảo an toàn (Ảnh; Hà Xuyên).

Lực lượng chức năng đồng thời tổ chức phân luồng giao thông, đặt biển báo và chỉ dẫn để người dân di chuyển qua cầu Thạch Bích hoặc cầu Trà Khúc 2 nhằm ra, vào các xã, phường trung tâm của tỉnh Quảng Ngãi.

Theo Chi cục Thủy lợi (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi), mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên các sông trong tỉnh lên nhanh, nhiều nơi đã vượt mức báo động 3, đạt bằng đỉnh lũ năm 1999.

Hiện lượng mưa đo được trên địa bàn từ 310mm đến 930mm. Tại nhiều địa phương của tỉnh Quảng Ngãi đã xuất hiện tình trạng ngập sâu từ 0,4m trở lên.

Tại sông Trà Khúc, lúc 7h ngày 29/10, mực nước tại trạm Trà Khúc là 6,59m, cao hơn báo động 3 là 0,09m. Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Trà Khúc tại trạm này tiếp tục lên, vượt mức báo động 3 từ 1 đến 1,3m.