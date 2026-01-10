Sau "tối hậu thư" dành cho bố mẹ, Brooklyn Beckham tiếp tục nịnh vợ

Theo truyền thông Anh, Brooklyn Beckham đã gửi thư yêu cầu vợ chồng David và Victoria Beckham không được liên lạc trực tiếp với anh, không gắn tên anh trong các bài đăng trên mạng xã hội và mọi trao đổi phải thông qua luật sư.

Động thái cứng rắn này nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán và được cho là khiến gia đình Beckham tổn thương sâu sắc.

Brooklyn Beckham khẳng định bản thân là người đàn ông may mắn nhất thế giới (Ảnh: Vogue).

Trước đó, Brooklyn gần như vắng mặt trong tất cả các sự kiện gia đình, đồng thời chặn cha mẹ và các em trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Trái ngược với sự im lặng dành cho bố mẹ và các em, anh liên tục đăng tải hình ảnh hạnh phúc bên vợ và gia đình vợ.

Mới đây, Brooklyn Beckham tiếp tục công khai thể hiện tình cảm dành cho Nicola Peltz khi đăng ảnh chụp chung và gửi lời chúc sinh nhật lần thứ 31 đầy xúc động tới vợ, trong bối cảnh căng thẳng với gia đình Beckham vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Anh khẳng định bản thân là “người đàn ông may mắn nhất” khi được làm chồng Nicola.

Brooklyn viết: “Nicola yêu dấu của anh, chúc mừng sinh nhật em - cô gái của anh. Anh yêu em bằng cả trái tim mình và anh là người đàn ông may mắn nhất khi được gọi em là vợ. Em là người vui tính và chăm chỉ nhất mà anh từng biết. Không thể chờ đợi để cùng em mãi trẻ trung, cô bé của anh”. Đáng chú ý, Brooklyn đã tắt chế độ bình luận dưới bài đăng.

Brooklyn Beckham đăng ảnh tại hôn lễ thứ 2 diễn ra vào năm ngoái (Ảnh: Instagram).

Theo nguồn tin từ Daily Mail, mối quan hệ giữa Brooklyn và cha mẹ - David Beckham và Victoria Beckham - được cho là rạn nứt nghiêm trọng từ mùa hè năm ngoái.

Nguyên nhân xuất phát từ những bất đồng liên quan đến đời sống hôn nhân của Brooklyn. Trong đó, nam đầu bếp được cho là không hài lòng với một số thông tin bị xem là bất lợi nhắm vào vợ mình và cách gia đình đối xử với Nicola.

Brooklyn Beckham (SN 1999) là con trai cả của cặp đôi nổi tiếng David - Victoria Beckham. Anh kết hôn với Nicola Peltz vào năm 2022 và hiện theo đuổi nhiều lĩnh vực như người mẫu, nhiếp ảnh và kinh doanh ẩm thực.

Brooklyn Beckham gắn bó với vợ và xem đó mới là gia đình của anh lúc này (Ảnh: DM).

Nicola Peltz là con gái của tỷ phú người Mỹ Nelson Peltz và cựu người mẫu Claudia Heffner Peltz. Theo Forbes, ông Nelson Peltz hiện sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 1,67 tỷ USD. Nicola Peltz hiện phát triển sự nghiệp diễn viên.

Từ khi kết hôn với Nicola Peltz vào năm 2022, Brooklyn sử dụng tên gọi Brooklyn Peltz Beckham, thể hiện sự ủng hộ đối với xu hướng kết hợp họ của cả hai vợ chồng - một lựa chọn mang tính hiện đại và đề cao sự bình đẳng.

Tháng 8 năm ngoái, cặp đôi tổ chức lễ cưới lại tại Mỹ trước sự chứng kiến của các thành viên trong gia đình Peltz mà không có sự tham gia của các thành viên trong gia đình Beckham. Hành động này được xem là cách cặp đôi khẳng định dấu ấn riêng và thể hiện sự gắn bó lâu dài.