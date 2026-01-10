Truy nã đặc biệt kế toán Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng và 3 đồng phạm

Ngày 10/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng (đường Trần Phú, phường Hải Châu). Đây là diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra giai đoạn 3 vụ án Lừa dối khách hàng tại phòng khám này.

Công an Đà Nẵng cũng truy nã đặc biệt Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1995, trú tại xã Đồng Đăng, Lạng Sơn), Kế toán trưởng của phòng khám. Bà Vân Anh bị cáo buộc trực tiếp thực hiện, tham gia giúp sức trong việc quản lý sổ sách kế toán trái quy định, hợp thức hóa các khoản thu chi bất hợp pháp.

Các đối tượng liên quan đến phòng khám bị bắt trong giai đoạn 1 của vụ án (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng đã lập hai hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động kinh doanh, bỏ ngoài sổ kế toán doanh thu thực tế của công ty, gây thiệt hại bước đầu cho cơ quan thuế số tiền hơn 3,9 tỷ đồng.

Do Nguyễn Thị Vân Anh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, cơ quan cảnh sát điều tra đã truy nã để phục vụ công tác điều tra.

Cũng liên quan đến vụ án, cơ quan chức năng đã ra quyết định truy tìm 3 đối tượng quốc tịch Trung Quốc, gồm: Li Hai Xia (SN 1976), Gu Shiping (SN 1981) và Zhang Xue Qin (SN 1978).

Ba đối tượng này được xác định có liên quan đến hoạt động điều hành, quản lý, hỗ trợ chuyên môn và tài chính tại phòng khám.

Bước đầu, công an nhận định các đối tượng này có dấu hiệu tham gia vào một số hoạt động trái pháp luật, tổ chức khám chữa bệnh không đúng quy định, chi phối hoạt động tài chính và lợi dụng người Việt Nam đứng tên để che giấu hành vi vi phạm.

Các đối tượng bị bắt trong giai đoạn 2 của vụ án (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trước đó, ngày 15/7/2025, Công an Đà Nẵng đã khởi tố 7 đối tượng, gồm quản lý nhân sự và nhân viên tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng, về tội Lừa dối khách hàng.

Tiếp tục mở rộng điều tra giai đoạn 2, ngày 15/9/2025, Công an Đà Nẵng đã khởi tố thêm 4 bị can cùng về tội Lừa dối khách hàng.