Chủ tịch phường nói lỗi đánh máy văn bản cho xe ben vào hẻm 5 tấn ở TPHCM

Liên quan đến vụ biển báo bị bôi sơn, hẻm 5 tấn gánh xe ben ở TPHCM, ngày 10/1, Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08, Công an TPHCM) đã đề nghị chủ phương tiện, tài xế lên làm việc.

Những người này là tài xế điều khiển phương tiện có tải trọng hàng chục tấn đi vào hẻm 5 tấn, nhưng không có trong danh sách được UBND phường Đông Hòa chấp thuận.

Biển báo 5 tấn ở đầu hẻm đã được tháo xuống (Ảnh: Xuân Đoàn).

Liên quan nội dung chấp thuận cho xe quá tải đi vào đường Thống Nhất và đường D11, phóng viên Dân trí đã trao đổi với Chủ tịch UBND phường Đông Hòa Võ Trọng Tài, người ký văn bản nêu trên.

Theo lãnh đạo phường, văn bản có thiếu sót trong khâu đánh máy, dẫn đến cách hiểu chỉ chấp thuận khoảng 70 xe, trong khi phụ lục kèm theo gồm nhiều trang với tổng cộng 274 phương tiện.

“Văn bản đúng là chấp thuận cho 70 xe trên mỗi phụ lục. Tuy nhiên, nhân viên đánh máy thiếu nội dung nên gây hiểu lầm là chỉ cho phép 70 xe, trong khi có 4 trang phụ lục với tổng 274 phương tiện”, ông Võ Trọng Tài lý giải.

Chủ tịch UBND phường Đông Hòa thông tin thêm, biển báo hạn chế tải trọng 5 tấn ở hai đầu hẻm do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Dĩ An gắn sau khi phường ban hành văn bản chấp thuận cho xe quá tải lưu thông.

“Doanh nghiệp có cam kết bảo đảm an toàn khi di chuyển và sửa chữa hạ tầng nếu xảy ra hư hỏng nên địa phương tạo điều kiện thi công. Đối với các xe ben không có trong danh sách được chấp thuận, tôi ủng hộ lực lượng CSGT xử phạt nghiêm”, ông Võ Trọng Tài nói.

Xe ben biển số 51M-694.33 không có trong danh sách nhưng vẫn chạy vào hẻm (Ảnh: Xuân Đoàn).

Trao đổi với phóng viên, Trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Dĩ An Nguyễn Thanh Tùng xác nhận đơn vị đã gắn biển báo hạn chế tải trọng 5 tấn. Tuy nhiên, ông Tùng không nhớ chính xác thời điểm gắn biển.

Theo Trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Dĩ An, đường D11 là cống thoát nước của đường Thống Nhất nên phải hạn chế xe trên 5 tấn. Khi phường Đông Hòa chấp thuận cho xe quá tải chạy vào hẻm, ban quản lý không nhận được thông báo.

“Sau khi báo Dân trí phản ánh, tôi đã đi kiểm tra và phát hiện biển báo đã được tháo xuống. Tôi chưa rõ phương án tiếp theo của phường”, Trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Dĩ An cho biết.

Biển báo 5 tấn ở đầu hẻm bị bôi sơn che mờ (Ảnh: Xuân Đoàn)