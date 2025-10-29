Thêm một đêm trắng giữa dòng lũ

Nước lại lên trong đêm

Đêm 28/10, nhiều nơi tại thành phố Huế vẫn chìm trong màu nước đục ngầu, nhiều người dân thức trắng, căng mắt nhìn mực nước dâng. Mưa vẫn tiếp tục kéo dài từ chiều, đến tối càng nặng hạt, mực nước trên sông Hương, sông Bồ, sông Truồi đồng loạt vượt báo động III.

Trên đường Hoàng Quốc Việt (thành phố Huế), dòng nước xiết gần ngang hông. Giữa màn mưa trắng xóa, Thiếu tá Nguyễn Tấn Phước, Trưởng Công an phường An Cựu, thành phố Huế, ôm chặt một phụ nữ bị bệnh huyết áp đang thở dốc, miệng không ngừng động viên: “Chị cố lên, gần tới bệnh viện rồi”.

Chiếc xuồng nhỏ chao đảo trong bóng tối, nhưng sự sống vẫn phải giành lấy giữa giây phút mỏng manh.

Công an phường An Cựu, thành phố Huế, đưa người phụ nữ bị bệnh huyết áp đến bệnh viện trong đêm (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại các khu dân cư trũng thấp, người dân dường như không ngủ. Họ kê giường, đưa đồ đạc lên gác, rồi cứ thế trằn trọc ngồi chờ trời sáng. Trong nhà, ai cũng nín thở nghe mái tôn rung, tiếng nước dâng, tiếng loa của lực lượng chức năng vọng qua từng ngõ nhỏ...

Tại Đà Nẵng, lũ dâng nhanh không kém. Mưa lớn kết hợp với lượng nước thượng nguồn đổ về khiến hệ thống thoát nước bị quá tải. Hàng loạt địa phương như Hòa Vang, Đại Lộc, Duy Xuyên… chìm sâu trong nước lũ.

Trong đêm 28/10, mực nước thượng lưu sông Vu Gia, Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng cũng lên nhanh trở lại. Mực nước lúc 19h ngày 28/10 trên sông Vu Gia tại Hội Khách là 18,57m, tại Ái Nghĩa ở mức 10,10m; sông Thu Bồn tại Nông Sơn ở mức 16,24m; tại Giao Thủy ở mức 9,28m; tại Câu Lâu ở mức 5,15m…, đều trên báo động III.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Đà Nẵng, đến tối 28/10, trên địa bàn đã ghi nhận 1 người mất tích, 8 người bị thương; 10 căn nhà sập hoàn toàn, 44 căn hư hỏng và hàng chục nghìn nhà bị ngập sâu.

Toàn thành phố có gần 65.100 hộ bị ảnh hưởng bởi ngập lụt, tập trung nhiều ở Hà Nha (8.370 hộ), Nam Phước (14.150 hộ), Đại Lộc (15.000 hộ), Vu Gia (5.600 hộ), Hòa Tiến (2.581 hộ). Lực lượng chức năng đã kịp thời sơ tán 1.429 hộ với 5.674 người đến nơi an toàn.

Nhiều khu dân cư sát sông của thành phố Đà Nẵng vẫn chìm trong biển nước vào khuya 28/10 (Ảnh: Hoài Sơn).

Còn tại Quảng Trị cũng có mưa vừa, khu vực phía Nam tỉnh này có mưa lớn theo từng đợt. Theo báo cáo từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, đến sáng nay, mực nước trên các sông Hiếu, Bến Hải, Thạch Hãn, Ô Lâu đang xuống và ở mức báo động I.

Mưa lũ khiến gần 700 nhà dân ở các xã Diên Sanh, Mỹ Thủy, Hải Lăng và Nam Hải Lăng ngập 0,3-0,5m, nhiều tuyến đường, ngầm tràn ở các xã miền núi bị chia cắt.

Tại Quảng Trị đã ghi nhận một trường hợp mất tích trong mưa lũ. Chính quyền địa phương đã di dời 137 hộ dân với 385 khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Đêm không ngủ chờ cứu hộ

Giữa đêm, nước lũ tràn về, nhiều khu vực mất điện, hàng trăm ngôi nhà le lói ánh đèn pin, nến và điện thoại. Giữa tâm lũ, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ vẫn miệt mài vượt nước xiết, hỗ trợ người dân trong đêm.

Lúc 3h ngày 29/10, nhận được tin báo của người dân, Công an xã Hòa Vang phối hợp Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 7 giải cứu thành công một trường hợp cụ bà bị tai biến nằm liệt giường trong khu vực ngập sâu thuộc thôn Cẩm Toại Đông.

Lực lượng công an trắng đêm cùng những cuộc gọi cứu hộ (Ảnh: Công an cung cấp).

Hay một gia đình khác trú thôn Trung Đạo, xã Thượng Đức, thành phố Đà Nẵng, gồm 2 người lớn và 1 trẻ em bị nước lũ dâng cao, cô lập trong nhà, lực lượng công an đã khẩn trương tổ chức lực lượng, dùng phương tiện vượt nước chảy xiết để đưa các thành viên trong gia đình ra nơi an toàn.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết, đã huy động gần 6.300 cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ, cùng 19 phương tiện cơ giới, xuồng cứu hộ, ca nô sẵn sàng cơ động khi có tình huống. Không ít người trẻ cũng tham gia các đội cứu trợ trong đêm.

Đang túc trực tại nơi ngập sâu xã Đại Lộc, anh Đặng Ngọc Tiến, thành viên nhóm SOS Đà Nẵng, cho biết đêm 28/10, nước vẫn lên cao, buộc đội cứu hộ phải neo thuyền trong tư thế trực chiến, thao thức khó ngủ vì chờ lệnh sẵn sàng ứng cứu.

Theo anh Tiến, hầu hết người dân trong vùng không an toàn đã được sơ tán ra bên ngoài nên đội sẽ túc trực hỗ trợ những trường hợp khẩn cấp, đau ốm… cần vượt lũ trong đêm.

“Chỉ cần một cuộc gọi báo có người kẹt trong nhà, có bệnh nhân cần đưa ra gấp, chúng tôi lập tức nổ máy thuyền lên đường ngay. Đêm qua mưa to nên ai cũng thao thức, chẳng chợp mắt được”, anh Tiến chia sẻ.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Huế sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm ngay trong đêm (Ảnh: Công an cung cấp).

Không chỉ có lực lượng cứu hộ, người dân cũng trở thành “hậu phương” thầm lặng. Những ngôi nhà chưa bị nước tràn vào trở thành điểm nghỉ chân cho các đội cứu hộ về đêm. Cơm nóng, áo khô, nước uống, tất cả được chia sẻ từ tấm lòng chân chất.

Chị Đoàn Thị Hải (trú xã Đại Lộc), người mở cửa nhà đón các đội cứu hộ, chia sẻ đêm qua bản thân cũng không thể chợp mắt vì mưa lớn rót xuống từng cơn làm chị lo lắng cho bà con đang còn trong vùng nguy hiểm.

“Nhà tôi khá cao nên tôi đã hỗ trợ nơi ở và nấu ăn luôn cho các đội cứu hộ. Nhà cũng có chỗ để các anh ngả lưng nhưng ai cũng không thể ngủ được vì nước lũ liên tục dâng cao và những cuộc gọi cầu cứu trong đêm liên tục tới”, chị Hải bày tỏ.

Sáng 29/10, khi mưa tạm ngớt, nhiều người mới tạm ngả lưng sau hai đêm trắng. Tuy nhiên, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, mưa vẫn có thể kéo dài đến hết ngày mai, nguy cơ lũ quét và sạt lở ở vùng núi vẫn còn cao.