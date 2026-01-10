C-SUV Trung Quốc giảm giá gần 250 triệu đồng tại đại lý, rẻ ngang xe hạng A

Áp lực hàng tồn càng tạo gánh nặng ở năm mới, khiến các đại lý tung ưu đãi “khủng” để dọn kho. Một ví dụ là mẫu MG RX5 LUX (bản cao cấp), đang được một showroom tại khu vực miền Nam áp dụng mức giảm lên tới 244 triệu đồng, hạ giá từ 829 triệu xuống 585 triệu đồng.

Giá bán thực tế của MG RX5 đang dễ tiếp cận ngang một mẫu SUV hạng A như Suzuki Fronx (cao nhất 649 triệu đồng), dù được định vị ở phân khúc C-SUV. Tuy nhiên, yếu tố thanh khoản là người dùng cần lưu ý, do ưu đãi trên áp dụng cho những chiếc RX5 được sản xuất trong năm 2024 (VIN 2024) còn tồn.

MG RX5 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Ngoài RX5, “người anh em” MG HS cũng đang được nhiều đại lý “xả kho” với mức giảm dao động 150-170 triệu đồng (tùy phiên bản), cũng áp dụng với xe VIN 2024. Theo đó, giá ưu đãi khởi điểm của HS dao động trong khoảng 529-540 triệu đồng, “giá trần” thực tế dao động 570-585 triệu đồng.

Hai mẫu xe này đều nằm ở phân khúc C-SUV, nhưng RX5 có thiết kế thể thao hơn và không có gói công nghệ an toàn chủ động như HS. Cấu hình truyền động của MG RX5 và HS đều gồm khối động cơ xăng, tăng áp 1.5L kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước, nhưng thông số của RX5 có phần nhỉnh hơn (168 mã lực, 275Nm).

Nội thất của MG RX5 khá hiện đại và có phần bắt mắt hơn mẫu HS (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Tại phân khúc C-SUV, nhiều sản phẩm khác cũng có ưu đãi giảm giá trong tháng 1. Tuy không có giá trị lớn như bộ đôi MG kể trên, nhưng vẫn tạo nên một “bức tranh” sôi động.

Như Mazda CX-5 tiếp tục được nhà sản xuất áp dụng mức giảm 40 triệu ở bản tiêu chuẩn, hạ giá xuống 709 triệu đồng và có thể giảm thêm tại đại lý. Hay như Subaru Forester đời cũ (nhập Thái, VIN 2024) còn tồn vẫn đang được giảm 140-280 triệu đồng tại đại lý, hạ giá xuống 829-919 triệu đồng.

Cuộc đua ưu đãi của nhóm xe này tiếp tục thu hút “tân binh” Mitsubishi Destinator. Trong tháng 1, mẫu xe này có mức giảm đồng đều 35 triệu đồng ở cả hai phiên bản, hạ giá xuống 745-820 triệu đồng.