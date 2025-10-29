Người đàn ông dùng máy cày vượt lũ, giúp sản phụ, người bệnh đi cấp cứu

Sáng 29/10, dù mưa đã giảm ở phía Nam tỉnh Quảng Trị, hàng trăm ngôi nhà, trường học và nhiều tuyến đường tại các xã Hải Lăng, Nam Hải Lăng, Diên Sanh, Mỹ Thủy vẫn chìm trong biển nước.

Giữa lúc khó khăn, hình ảnh một người đàn ông dầm mưa, dùng máy cày hỗ trợ người dân đã lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, mang đến câu chuyện nhân văn.

Anh Phụng dùng máy cày hỗ trợ người dân (Ảnh: Chiến Hồ).

Người đàn ông được nhắc đến là anh Nguyễn Phụng, trú thôn Hưng Nhơn, xã Nam Hải Lăng. Không quản ngại hiểm nguy, anh Phụng đã biến chiếc máy cày mưu sinh của gia đình thành "xe cứu hộ" đặc biệt, giúp đỡ những người đau ốm, sản phụ và các trường hợp khẩn cấp băng qua các tuyến đường ngập sâu để đến bệnh viện.

Anh Phụng chia sẻ: “Mưa lũ khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu, xe máy, ô tô không đi được. Trong tình huống khẩn cấp như thế, máy cày của tôi là phương án tối ưu. Cứ nghe tin có người cần giúp, tôi lại nổ máy, lội nước đến hỗ trợ. Việc di chuyển qua các điểm ngập tôi cũng tính toán kỹ, đoạn quá sâu sẽ không đi vào”.

Chỉ riêng ngày 28/10, anh đã giúp đỡ gần 10 trường hợp, trong đó có một sản phụ và nhiều người bệnh.

Nhiều tuyến đường ở xã Nam Hải Lăng bị ngập (Ảnh: Tiến Thành).

Ông Nguyễn Bá Chánh, một người dân xã Nam Hải Lăng, bày tỏ lòng biết ơn: “Nhà tôi ở vùng trũng thấp, nước đã vào nhà, đến nay đang rút chậm. Tôi được anh Phụng lái máy cày hỗ trợ để di chuyển lên vùng cao hơn. Giữa gian khó, thiên tai mới thấy hết giá trị của tình làng nghĩa xóm”.

Câu chuyện về anh Phụng đã nhận được vô số lời khen ngợi và sự cảm phục từ cộng đồng mạng, lan tỏa thông điệp về tình người trong hoạn nạn.

Ông Nguyễn Dương Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Hải Lăng, cho biết địa phương đã chủ động ứng phó với mưa lũ, chỉ đạo các trường học tạm nghỉ, triển khai phương án di dời, sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Lực lượng công an, quân sự xã túc trực 24/24h để đảm bảo an toàn giao thông và hỗ trợ người dân.

Câu chuyện về anh Phụng lan tỏa trên mạng xã hội (Ảnh: Tiến Thành).

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, đến sáng nay, mực nước trên các sông Hiếu, Bến Hải, Thạch Hãn, Ô Lâu đang xuống và ở mức báo động I. Mưa lũ đã khiến gần 700 nhà dân ở các xã Diên Sanh, Mỹ Thủy, Hải Lăng và Nam Hải Lăng ngập sâu 0,3-0,5m, nhiều tuyến đường và ngầm tràn ở các xã miền núi bị chia cắt.

Tỉnh Quảng Trị cũng đã ghi nhận một trường hợp mất tích và di dời 137 hộ dân với 385 khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm, tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến thời tiết để chủ động ứng phó.