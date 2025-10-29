Nước lũ dâng cao, người dân dùng thuyền di chuyển quan tài người quá cố

Câu chuyện diễn ra tại thôn Phú Kinh, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Cụ N.B. (98 tuổi, trú tại thôn Phú Kinh) do tuổi già, sức yếu đã qua đời.

Theo người dân địa phương, chiều 28/10, khu vực nhà cụ B. bị ngập nên bà con trong vùng đã dùng thuyền đưa quan tài người quá cố đến khu vực cao hơn để tổ chức tang lễ.

Người dân dùng thuyền di chuyển quan tài người quá cố (Ảnh: Thanh Thoảng).

“Quan tài cụ được đưa đến nhà thờ họ để làm lễ, nghĩa trang địa phương đang bị ngập sâu nên gia đình tính phương án đưa người mất đến nghĩa trang ở xã Cồn Tiên để an táng”, anh Nguyễn Thanh Thoảng (trú tại thôn Phú Kinh) cho biết.

Theo báo cáo từ UBND xã Nam Hải Lăng, mưa lũ khiến 563 nhà dân trên địa bàn bị ngập 0,3-0,6m. Nhiều tuyến đường ở các thôn, như Câu Hà, Văn Quỹ, Hội Kỳ, Hội Điền, Anh Thơ, Hưng Nhơn, Phú Kinh, Văn Trị, Hà Lộc, Khe Mương, Xuân Lộc ngập 1-1,5m.

Ông Nguyễn Dương Thanh Bình, Phó chủ tịch UBND xã Nam Hải Lăng, cho biết địa phương đã chủ động ứng phó với mưa lũ, chỉ đạo các trường học tạm nghỉ, triển khai phương án di dời, sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Lực lượng công an, quân sự xã túc trực 24/24h để đảm bảo an toàn giao thông và hỗ trợ người dân.

Nhiều khu vực ở thôn Phú Kinh ngập sâu (Ảnh: Thanh Thoảng).

Cũng tại Quảng Trị, một gia đình có người không may qua đời ở Bệnh viện Trung ương Huế đã được hỗ trợ, đưa quan tài vượt lũ về quê an táng. Người mất là anh P.V.Q. (SN 2007, trú tại xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, trưa 29/10, tại Quảng Trị tiếp tục có mưa. Mưa lớn có xu hướng lan rộng ra các địa phương phía Bắc tỉnh, trong đó có vùng "rốn lũ" Lệ Thủy.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Trị, trong 2 ngày 29 và 30/10, tại địa phương này có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa khu vực phía Bắc tỉnh phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 60mm, khu vực phía Nam 60-120mm, cục bộ có nơi trên 160mm.