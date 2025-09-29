Bão Bualoi gây hư hỏng hàng loạt ô tô, xe máy

Đêm 28, ngày 29/9, bão Bualoi (bão số 10) quét qua Hà Tĩnh khiến nhà để xe làm bằng mái tôn, khung sắt thép tại khu nhà ở xã hội của phường Trần Phú (thành phố Hà Tĩnh cũ) đổ sập. Lãnh đạo địa phương cho hay vụ việc làm 3 ô tô hư hỏng (Ảnh: Quang Thìn).

Trong đêm bão đổ bộ, nhiều vật cứng theo gió mạnh rơi trúng 2 ô tô đỗ dưới tòa nhà cao tầng tại xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh. Hai xe này bị hư hỏng nhiều bộ phận như kính chắn gió, đèn hậu (Ảnh: Dương Nguyên).

Đến sáng 29/9, hàng loạt xe máy bị đổ do gió bão quật mạnh trước sảnh chung cư Bảo Sơn, đường Nguyễn Sỹ Sách, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An (Ảnh: Hoàng Lam).

Đỗ xe ngoài trời khi bão Bualoi đổ bộ, 2 ô tô tại tỉnh Nghệ An bị bức tường đổ, đè lên gây hư hỏng nặng (Ảnh: Quốc Kỳ).

Xe đạp bị gió bão thổi bay lên vỉa hè ở xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Thanh Tùng).

Ô tô của người dân bị gió mạnh thổi bay xuống khu vực trũng, ngập nước bị móp méo nặng ở Thanh Hóa (Ảnh: Hoàng Dương).