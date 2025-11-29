Còn 400.000 đồng trong túi, thợ điện san sẻ cho mẹ con nghèo gây xúc động

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam thợ điện ở TPHCM giúp đỡ hai mẹ con lạ mặt lúc nửa đêm. Hành động xuất phát từ lòng trắc ẩn, trong khi bản thân anh đang gặp khó khăn, đã khiến nhiều người xúc động và gọi đây là trường hợp “lá rách đùm lá tả tơi” đúng nghĩa.

Giây phút chạm mặt hai mẹ con đồng cảnh khổ

Anh Nguyễn Việt Hà (26 tuổi, ngụ phường Dĩ An, TP.HCM), người đăng tải đoạn clip cũng là nhân vật chính của câu chuyện. Anh cho biết sự việc xảy ra khoảng 23h30 ngày 26/11, ngay trước cửa tiệm sửa chữa, lắp đặt điện lạnh của mình.

Thời điểm đó, công việc kinh doanh của anh Hà liên tục gặp trục trặc. Sau một ngày làm việc không thuận lợi, trong túi anh chỉ còn vỏn vẹn 400.000 đồng. Trong lúc ngồi trước cửa nhà, vừa buồn vừa lo nghĩ cách xoay xở cho ngày mai, anh thấy một người phụ nữ dắt theo đứa bé tiến lại gần.

Nam thợ điện giúp đỡ hai mẹ con có hoàn cảnh khó khăn khiến dân mạng xúc động (Ảnh cắt từ clip: Nhân vật cung cấp).

“Chị nhờ tôi đặt giúp cuốc xe đến Bệnh viện Nhi đồng. Lúc đầu, tôi hơi cảnh giác vì từng đọc nhiều tin cảnh báo lừa đảo kiểu này. Nhưng khi thấy ánh mắt chị vừa mệt mỏi vừa lo âu, tôi thấy rõ sự khổ sở. Tôi nghĩ thà giúp hết mình mà bị lừa còn hơn trơ mắt nhìn một hoàn cảnh khó khăn”, anh Hà kể.

Khi nghe giá cuốc xe là 85.000 đồng, người phụ nữ này lấy tiền ra đếm rồi gượng cười, sau đó cảm ơn anh Hà và rời đi.

Lúc này, anh Hà linh cảm chị không đủ tiền để trả. Đứa bé thì nép chặt vào mẹ, tỏ vẻ lúng túng. Cảnh tượng đó đã khiến anh không đành lòng. Vì thế, anh Hà đã gọi chị lại, nhẹ nhàng hỏi thăm.

“Chị ấy cố quay đi và nói không có tiền, nhưng mặt chị lúc đó như muốn khóc. Tôi bảo chị cứ nói thật, nếu cần thì tôi hỗ trợ”, anh Hà nói.

Chỉ qua vài câu hỏi của anh Hà, người phụ nữ mắt ngấn lệ, tay đưa sổ bệnh án của đứa bé ra. Nghe hoàn cảnh của hai mẹ con khó khăn, anh Hà quyết định trả tiền chuyến xe 85.000 đồng và gửi thêm ít tiền để hai mẹ con có bữa ăn ngon.

“Thật ra tôi cũng gần hết tiền rồi. Nhưng tôi nghĩ hoàn cảnh của chị ấy khó hơn mình nhiều. Nếu không may bị lừa, tôi cũng không hối hận. Nhưng nếu họ thật sự khó khăn mà mình không giúp, chắc tôi mất ngủ mấy ngày”, anh tâm sự.

“Tôi giúp người để trả ơn đời đã từng giúp tôi”

Anh Hà chia sẻ anh làm điều đó không phải để được khen ngợi, mà như một cách báo đáp cuộc đời vì đã trao cho anh nhiều cơ hội.

Sinh năm 1998, anh vào TPHCM học và làm việc từ năm 2016, rồi xuống phường Dĩ An lập nghiệp từ năm 2021 và mở tiệm điện lạnh riêng. Thời điểm mới vào thành phố, anh chỉ có 5–7 triệu đồng bố mẹ gửi theo, mỗi tháng được hỗ trợ thêm 2 triệu, còn lại đều tự xoay xở.

Những ngày đầu bỡ ngỡ, anh nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ những người xa lạ. Chẳng hạn như lần đầu bị trễ chuyến xe buýt, anh đã được một sinh viên lạ mặt chỉ dẫn tận tình. Lần khác, khi đi làm thêm về khuya, một người phụ nữ thấy anh loay hoay với túi thuốc liền hỏi han, rồi tự nguyện đưa anh về ký túc xá vì sợ cậu trai trẻ gặp nguy hiểm.

“Tôi gặp nhiều người tốt lắm. Vậy nên bây giờ nhìn thấy ai khó khăn, tôi nghĩ mình giúp được bao nhiêu thì giúp”, anh nói.

Những năm đầu mở tiệm sửa chữa điện thoại, thiếu vốn liếng là thử thách lớn nhất đối với anh Hà. Có lúc, anh định bỏ cuộc vì xoay xở không nổi. Nhưng khi được nhiều người xung quanh động viên, giúp đỡ, đồng thời chứng kiến cảnh khổ của nhiều người, anh thấy bản thân vẫn còn may mắn. Điều đó tiếp thêm động lực để anh Hà tiếp tục hành trình lập nghiệp một mình nơi đất khách.

“Tôi thấy cuộc sống của mình vẫn còn tốt lắm. Tôi còn sức khỏe, còn công việc, còn ngày mai để bắt đầu lại. Ngoài kia, còn nhiều người khó khăn hơn tôi nhiều”, nam thợ điện bộc bạch.