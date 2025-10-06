Công an Phú Thọ gùi lúa giúp dân chạy bão Matmo

Khả Cửu là một xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Phú Thọ, với hơn 93% đồng bào dân tộc thiểu số.

Do địa bàn đồi núi hiểm trở, đường giao thông đi lại xấu, hầu như không thể di chuyển bằng ô tô nên việc thu hoạch lúa của người dân ở Khả Cửu chủ yếu dựa vào sức người.

Công an xã Khả Cửu gùi lúa giúp người dân chạy bão Matmo (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ).

Những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Khả Cửu đã xuống đồng giúp người dân thu hoạch lúa, đưa lúa về nơi tập kết phòng tránh cơn bão số 11.

Tại xã Ngọc Sơn (Phú Thọ), bão số 10 (Bualoi) khiến nhiều hộ dân bị thiệt hại nặng, hàng chục hecta hoa màu và lúa đang vào vụ gặt bị ngập úng. Bão số 11 dự báo tiếp tục gây mưa lớn, dông lốc tại nhiều địa phương, trong đó có xã Ngọc Sơn, nguy cơ ngập úng còn kéo dài.

Trước tình hình đó, Ban chỉ huy Công an xã Ngọc Sơn huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng đoàn thanh niên, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và mặt trận khu dân cư trực tiếp xuống đồng giúp dân gặt lúa, vận chuyển về nơi an toàn.

Công an xã Ngọc Sơn cùng các đoàn thể hỗ trợ người dân thu hoạch lúa và vận chuyển về nơi tập kết tránh bão (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ).

Giữa lúc nhiều khu vực còn ngập sâu, công an xã cùng các đoàn thể đã hỗ trợ người dân xóm Mu Khướng thu hoạch lúa, góp phần bảo đảm an toàn lương thực và ổn định đời sống người dân.

Thống kê sơ bộ (đến ngày 4/10) cho thấy, bão Bualoi đã khiến 2.284 nhà dân ở tỉnh Phú Thọ bị hư hỏng, tốc mái, ngập, sạt lở đất. Địa phương đã di dời, sơ tán gần 1.800 hộ dân (khoảng 7.044 nhân khẩu).

Cán bộ công an thu hoạch lúa giúp dân ở xã Ngọc Sơn (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ).

Mưa lũ gây ngập úng, hư hỏng trên 8.670ha lúa, hoa màu và cây trồng khác; hơn 2.100ha thủy sản bị ngập, tràn bờ; 25.550 con gia cầm bị chết; đổ vỡ 10.270m kênh mương; 575 điểm bị sạt lở trên các tuyến đường giao thông; 76 điểm trường bị ảnh hưởng...

Tổng thiệt hại do bão số 10 (bão Bualoi), mưa lũ gây ra ở Phú Thọ ước tính khoảng 700 tỷ đồng.